音樂精靈孫燕姿站台 手遊大作《RO》開新服
2019-10-31 18:19
經濟日報 記者陳昱翔
／即時報導
格雷維蒂互動旗下遊戲《RO仙境傳說：守護永恆的愛》新服「夢想天空」今(31)日正式啟航！首支形象廣告同步播出！《RO仙境傳說：守護永恆的愛》自2017年上市以來，首次加開新伺服器，邀請所有冒險者加入新世界。格雷維蒂互動原廠直營，特別製作一支形象廣告，由理事金珍煥率領團隊與玩家見面，號召RO玩家集結，並邀請玩家一起來米德加爾特大陸，邂逅音樂精靈「孫燕姿」開啟新世界。
《RO仙境傳說：守護永恆的愛》首開新伺服器「夢想天空」，原廠邀請新朋友與老朋友一起進入新世界，體驗全新感動！新服開啟，玩家會「遇見」17年前那個充滿元氣、「用音樂治癒你」的孫燕姿，她將正式回到米德加爾特大陸！同時也帶來全新的冒險與驚喜，冒險者可以在大部分的地圖傳送點見到孫燕姿，她會為大家送上一份神秘小禮，記得找到她來領取！另外，玩家須在遊戲中解開某些特定任務，完成任務後，可獲得紀念頭飾及稱號「遇見」。
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