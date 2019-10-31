致伸業績暢旺 Q3獲利創高

2019-10-31 18:17 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳昱翔 ／即時報導



手機相機模組暨聲學廠致伸（4915）今（31）日公告上季財報，今年第3季每股純益1.72元，較第2季每股純益0.93元、去年同期每股純益1.5元雙雙成長，單季獲利表現創歷史新高，業績表現令人驚艷。

致伸今年第3季營收252.90億元，季增51.4%、年增28.9%，稅後純益7.63億元，季增84.7%、年增14.7%，每股純益1.72元；累計今年前三季營收556.35億元，稅後純益15.32億元，每股純益3.45元。

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據悉，致伸近年手機相機模組業務積極轉型，儘管營收規模縮小，但獲利轉佳，尤其手機領域要有合理利潤才接單，為客戶客製化開發第一款3D感測模組新案順利量產，該新機近期已亮相，為致伸營運增添新動力。

致伸看好下半年營運表現，除了轉投資Tymphany耳機新案順利量產，帶動下半年加速衝刺之外，手機應用3D感測鏡頭模組新案量產，加上車載相機再添新案，均為下半年營運挹注動能。

致伸近年積極發展聲學產品，成為獲利成長最大動能，今年聲學產品受惠兩大美系客戶出貨高階抗噪及無線等兩項新品帶動，激勵致伸聲學產品營收成長高於預期，依訂單表現，今年聲學營收年增逾三成，成為下半年獲利主力，預期下半年獲利將較上半年倍增。

此外，日前致伸子公司惠州迪芬尼聲學科技已於10月底臨時股東大會審議《關於首次公開發行人民幣普通股（A股）股票並上市方案議案》，外界看好聲學產品已成為致伸獲利成長引擎，隨著子公司在A股掛牌上市，將為致伸獲利加分。

致伸間接持有惠州迪芬尼股權71.4%，未來若順利上市，將於致伸業務帶來正面效益，並提升轉投資價值。展望未來，由於本季受惠耶誕節旺季，有望帶動消費性電子需求提升，預料致伸營運表現仍可維持高檔水準。

致伸今日股價上漲1.1元，收65元；籌碼面部分，外資賣超1,463張，自營商買超550張，投信則沒有進出，總計賣超913張。