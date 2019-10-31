投入公益服務的新思維 工研院打造科技公益交流平台

2019-10-31 16:10 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李珣瑛 ／即時報導



科技，為人們帶來更便利的生活，也成為企業界投入公益服務的新思維。為將這股科技暖流擴散給更多企業夥伴，工研院今（31）日舉辦第六屆「2019科技公益經驗分享交流研討會」，邀請國內知名的光寶科技、晁陽農產科技分享寶貴的科技公益推動成果，期凝聚科技人的愛心與能量，繼續為關懷社會、促進永續環境而努力。

工研院協理俞貴馨表示，工研院致力於以科技研發帶動產業發展、創造經濟價值及增進社會福祉。有鑑於近年來政府積極拉近城鄉差距，工研院也更進一步推動科技能量至花東、屏東等地區，運用創新技術，協助在地產業創生加值，以具有特色的地方產業為偏鄉帶來新生命力。另一方面，由於日漸老化的人口結構、環境變遷等挑戰已為人類生活帶來衝擊，工研院運用創新研發的力量，聚焦產業與社會需求，積極解決問題，使科技發揮多元化用途與提高附加價值。

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成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

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工研院社會公益委員會主任委員林宗葆表示，工研院成立「社會公益委員會」已邁向第九年，並投入開發超過60件跨領域公益技術應用，此次研討會也分享多項最新的相關成果：面對人造化肥造成環境污染問題，以「無化肥固氮灌溉」技術，協助並號召更多茶農轉型為友善環境施肥耕作，為維護生態環境及用水安全而努力；運用自行開發之「高負載高續航商用無人機」，解決農業缺工與果園運輸不便，幫助農民搬運山區農產品，大幅提升農產品運輸效率及安全；應用創新的「腦波拽引紓壓裝置」，建構科技輔助照護銀髮族群與社區弱勢團體的新服務模式，協助銀髮族靜心與睡眠紓壓，達到減輕身心壓力及睡眠障礙之效果；以「香花多層萃酵技術」為屏東牡丹鄉部落提升野薑花相關商品產值，同時輔導農民採用友善農業技術，促動在地青年返鄉，成為翻轉部落農業經濟的種子。

研討會中也邀請晁陽科技董事長邱信富、光寶科技企業永續發展委員會處長陳慶輝分享企業投入循環永續、愛護地球的實際案例。

例如光寶科技為降低環境衝擊，自2018年起與澎湖縣政府推動「海洋廢棄保麗龍（再生塑料）開發專案」，並與工研院合作，運用工研院研發的「再生循環海洋廢塑膠材料及應用研發技術」，將海廢保麗龍轉化為再生塑料，製成電腦鍵盤滑鼠產品，讓廢棄物再次循環利用，也降低焚燒海廢保麗龍所產生的碳排放，達到以經濟循環模式為環境永續善盡企業社會責任。

晁陽科技打造綠色經濟平台，透過結合太陽能綠色能源、安心綠色農業、綠色教育體驗，落實友善土地、環保耕作、永續生活的理念，讓農業不再只是農業，而是企業化發展六級農業，建立農產品銷售平台與落實企業社會責任，推展綠色經濟。