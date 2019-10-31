工研院與福壽簽約 助食品業轉型智慧製造邁大步

2019-10-31 15:55 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李珣瑛 ／即時報導



雲端高效能運算及物聯網等智慧化應用興起，帶動工廠逐漸進入智慧製造新時代。工研院持續協助產業升級，今（31）日與福壽實業簽約擴大合作項目，除打造可預測訂單、優化製程的智慧工廠外，更宣布導入Deeplook雲端智慧影像分析平台、工業物聯網 ( IIOT ) 整合平台，為福壽實業建置智慧監測與防災系統。

工研院副院長張培仁表示，智慧製造須不斷的精進，這一波智慧製造重點在以數據做決策，必須從機台取出正確有用的數據，才能進行後續正確分析及決策。工研院已整合應用資通訊、AI人工智慧等技術，協助水五金產業、機械產業、零組件產業、紡織產業轉型升級。

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福壽實業是國內歷史悠久且知名的食品業者，今年更邁入創業百年，成為百年企業；福壽實業近年相當關注創新科技應用，積極應用新科技在生產製造上，進軍智慧製造，去年已與工研院啟動智能製造營運計畫，今年將再深入合作，拓展在智慧監測與防災應用。

工研院資訊與通訊研究所所長闕志克指出，台灣物聯網應用機會主要會在製造業與生醫兩大領域，因這二個領域的相關數據資料豐富，透過數據分析及AI人工學習，有助於建立智慧化及自動化。為了讓智慧工廠更佳完善，福壽今年擴大與工研院合作，導入工研院DeepLook雲端智慧影像分析系統平台，建置智慧監測與防災系統，將於今年第四季針對車安、人安、廠安、消防、鍋爐等工安需求打造智慧防災平台。