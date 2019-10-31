realme登第七大手機廠 realme XT電信通路明日開賣

2019-10-31 14:45 經濟日報 記者 經濟日報 記者 何佩儒 ／即時報導



新興手機品牌realme今（31）日公布，根據Counterpoint 統計，realme第3季在全球智慧型手機出貨量躍居排行第七，年成長率達808%，為全球成長最快的手機品牌。在台灣realme打出猛獸新人的名號，一口氣推出名為猛獸系列的三款產品，首賣產品「6400萬鷹眼猛獸─realme XT」開賣僅15分鐘即搶購一空，realme XT將在11月1日於電信通路正式上架。

realme指出，據Counterpoint發表的2019年第3季全球智慧型手機出貨量統計資料，成立僅一年半的realme，以逾1,000萬支的出貨成績，在排行榜中位居第七。這是繼第2季正式進入全球智慧型手機出貨量前十之後，realme首次進入全球前七。

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