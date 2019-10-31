TTLA改選理監事 群創董座洪進揚任理事長

2019-10-31 14:39 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡銘仁 ／即時報導



台灣薄膜電晶體液晶顯示器產業協會（TTLA）今（31）日召開第10屆第一次會員大會暨理監事聯席會議，改選第10屆理監事及理事長、副理事長、常務監事。群創（3481）董事長洪進揚獲全體會員支持，高票當選理事長；副理事長則由友達（2409）技術長廖唯倫擔綱；本屆依舊由面板業兩大龍頭繼續領軍。

此外，會中也選出協會新任理事，包括友達董事長暨執行長彭双浪；群創總經理楊柱祥；彩晶董事長暨總經理焦佑麒、副總經理吳許合；元太總經理代理董事長李政昊、執行副總經理甘豐源，以及工研院電光所所長吳志毅等九人。同時選出監事三名，包括友達總經理柯富仁、群創顧問王志超及元太技術長蔡娟娟，其中，柯富仁為新任常務監事。

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洪進揚發表當選感言時表示， TTLA將秉承台灣顯示器產業聯合總會（TDUA）所賦予的使命，以及產業永續發展的願景，面對產業嚴峻考驗及國際詭譎多變情勢下，將帶領顯示器產業完整的供應鏈協助政府智能創新發展政策。

洪進揚也說，未來將加強整合上、中、下游供應鏈力量，共同發展先進技術及新興應用產品，以提升產業價值及國際競爭力，發揮台灣在全球平面顯示器產業的關鍵影響力。同時，也會繼續推動國際標準的制定及重視綠能環保等重要議題。

據工研院統計資料，近幾年台灣平面顯示器產業整體產值上達兆元之規模；而在產業從業人數方面，包含面板及其關鍵零組件、所帶動的上游設備及其他零組件與周邊材料供應廠商等整體產業鏈從業十餘萬人。TTLA表示，平面顯示器產業對帶動國家經濟發展、促進上中下游產業結構健全與增加就業機會等方面的貢獻，在在都顯示面板產業舉足輕重的重要性。