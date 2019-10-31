網路家庭雙11開跑 3C商品打頭陣
2019-10-31 14:28
經濟日報 記者何佩儒
／即時報導
迎接雙11，網路家庭（8044）今（31）日宣布，3C商品打頭陣，11月1日起，包括Apple全系列商品、華碩、小米手機等，都享各種優惠。
網家表示，今年整合集團資源，啟動「ONE PChome」集團聯手迎戰雙11，旗下PChome24h購物攜手中華賓士，線上獨家銷售全新CLA 200 Coupé新世代轎跑車，推出「一站購足狂降破億」首波強勢大檔，匯集百家知名品牌，打造12個主題商品會場，攜手Apple、小米、碧兒泉等一線直營品牌活動開賣獨家優惠品。
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■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
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■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
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今年PChome24h購物也擴大銀行合作優惠規模，並提供七大行動支付聯合加碼回饋選擇。
網路家庭執行長蔡凱文指出，PChome秉持著開放合作的信念，對外聯手知名品牌並持續自我挑戰，擴大延伸消費場域，讓消費者可以從線上買到線下、從台灣買到海外跨境商品。
今年雙11活動除了獨家引進中華賓士CLA 200 Coupé新世代轎跑車、日本直送麝香葡萄、星夢郵輪套裝行程以外，也推出了本土美妝業者的獨家商品，以及代購日本東京在地的甜點美食。
預料雙11購物節不僅已經成為網路購物金額成長的新指標，也將成為全台消費者年終採購的代名詞。
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