兩大問題未解 研調估Q4全球筆電出貨季減1.8%
2019-10-31 13:09
經濟日報 記者楊伶雯
／即時報導
因美國對中國大陸製NB的關稅將在12月中開徵，多數業者第3季備貨力道仍強，加上商務市場需求強勁及華為未完全停產，今年第3季全球NB出貨（未計可拆卸式機種）表現優於預期，較前季再增加近2%；第4季因多數品牌預備庫存已高，及英特爾（Intel）缺貨效應未因新產能開出緩解，DIGITIMES Research分析師蕭聖倫預期，全球NB出貨將較前季小幅衰退1.8%，但仍可望較2018年同期成長。
品牌表現方面，龍頭惠普（HP）於商務市場表現預期仍強勁，但受組織改造、供應鏈遷移等負面因素影響，第4季整體表現將不如對手。
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排名第二的聯想因大陸市場將進入電商及節慶旺季，出貨可望微幅季增，但委台代工比率將會下滑。第三名戴爾（Dell）雖有商務市場需求支撐，但因平價消費機種策略不如對手，第4季表現將不如前季。
第4季表現較佳的品牌將為蘋果（Apple）及微軟（Microsoft），蘋果16吋窄邊框新品第4季將放量，微軟第三代Surface Laptop亦將為其第4季NB出貨帶來倍數季增長。
台灣代工廠表現方面，廣達將主要受惠蘋果新品代工，出貨占比可望小幅提升；緯創及和碩出貨占比則將分別受惠於戴爾及微軟訂單而增長。
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