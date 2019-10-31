科技新創年度盛事 未來科技展12月登場
2019-10-31 11:55中央社 台北31日電
一年一度的未來科技展將於12月5日正式登場，今年將展出智慧防災、智慧機械、AI運用等應用成果，此外特色專區則規劃了精準運動、太空科技等，展現台灣的科技實力。
由科技部主辦的2019未來科技展（FUTEX 2019）將於12月5至8日在台北世貿1館正式登場。
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■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
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科技部表示，今年規劃了6大應用領域，分別是「AI與IOT應用」、「電子與光電」、「智慧機械與新穎材料」、「智慧防災」、「生技與新藥」、「醫材」，以及4大特色專區，「智慧農業生技」、「精準運動」、「太空科技」、「半導體射月計畫」，融合開創性技術先驅、或獨步全球的創新與創意技術。此外，還有6大趨勢論壇，邀請國內外專家學者進行專題演講與經驗分享。
科技部說明，未來科技展是體現全台學研創新能量與成果的前瞻技術饗宴，隨著過去2屆展出的成效卓越，儼然成為台灣最大的科技業與學研界創新媒合平台，在未來科技展脫穎而出的技術，總能引發台灣業者關注。全台最具創新與創意的開發人才都將在這年度盛事齊聚一堂。
過去2年的未來科技展成效斐然，共計吸引超過7萬人次的參觀人潮、創造逾6千場次的媒合洽談，展後媒合成效超過新台幣4億元，獲得業界熱烈回響與好評。
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