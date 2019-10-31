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處理器短缺影響 研調：第4季全球筆電出貨恐降

2019-10-31 11:52中央社 台北31日電

研究機構DIGITIMES Research今天發布調查報告指出，由於美國將對中國製筆記型電腦開徵關稅，且處理器短缺問題未解，預期今年第4季全球筆電出貨將小幅季減1.8%至4101.5萬台。

DIGITIMES Research表示，因美國對中國製筆電的關稅將於12月中開徵，多數業者第3季備貨力道仍強，加上商務市場需求強勁及華為未完全停產，今年第3季全球筆電出貨（未計可拆卸式機種）表現優於預期，季增1.9%、年增4.2%至4175.7萬台。

今年第4季因多數品牌預備庫存已高，加上英特爾（Intel）處理器缺貨效應未因新產能開出而緩解，DIGITIMES Research分析師蕭聖倫預期，第4季全球筆電出貨將較第3季小幅衰退1.8%，但仍可望較2018年同期成長2.8%。

品牌表現方面，DIGITIMES Research指出，龍頭惠普在商務市場表現預期仍強勁，但受組織改造、供應鏈遷移等負面因素影響，今年第4季整體表現將不如對手。排名第2的聯想因大陸市場將進入電商及節慶旺季，出貨可望微幅季增，但委託台廠代工比率將會下滑。第3名戴爾雖有商務市場需求支撐，但因平價消費機種策略不如對手，今年第4季表現將不如第3季。

DIGITIMES Research認為，今年第4季表現較佳的品牌將是蘋果及微軟，其中蘋果16吋窄邊框新品第4季將放量，微軟第3代Surface Laptop也將為第4季筆電出貨帶來倍數的季成長。

台灣代工廠表現方面，DIGITIMES Research看好廣達將主要受惠蘋果新品代工，出貨占比可望小幅提升；緯創及和碩出貨占比，可望分別受惠於戴爾及微軟訂單而成長。

筆電微軟
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