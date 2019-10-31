九外資看聯發科 最高目標價530元
聯發科（2454）法說會報喜，摩根大通、瑞士信貸、麥格理、美銀和里昂證券等9大外資最新報告，8家喊買並有7家調高目標價，其中，最高是里昂在率先市場喊出500元天價後、新的目標價再升上530元，看好聯發科衝5字頭；受利多激勵，聯發科今（31）日開高走高，盤中上漲逾3%。
上午11時20分左右，聯發科漲逾3%、衝破400元，高點攀上409.5元。
9外資最新報告，分為里昂重申「買進」、目標價500元升上530元，滙豐維持「買進」、目標價480元拉到482元，美銀「買進」、目標價450元升至480元，摩根大通「優於大盤」、目標價430元升上470元，野村維持「買進」、目標價460元，摩根士丹利「優於大盤」、目標價449元提高至459元，瑞信證券「優於大盤」、目標價440元升上450元。
略為保守是大和資本降評聯發科到「優於大盤」、但目標價380元升至425元，另外，麥格理重申「劣於大盤」、目標價310元。
里昂證券科技產業研究主管侯明孝指出，聯發科法說會令市場驚豔，不僅財報優於預期，聯發科改觀看好5G發展，並加速推出新晶片，對於5G全然翻多的態度更是一大亮點。
侯明孝指出，聯發科提到5G晶片將成為毛利率提升主力，可望帶動市場調高聯發科晶片出貨、市占率以及獲利表現。以聯發科率先推出MT6885來說，他估計毛利率達到50-60%，明年中推出的新晶片無疑也是高毛利代表。
摩根士丹利證券半導體產業分析師詹家鴻也提到，聯發科5G展望旺，特別是晶片出貨展望樂觀，緩解市場對高通競爭的擔憂。他預期，聯發科明年上半年推出的5G晶片毛利率飛越50%，並拿下大陸5G手機三成市占，包括華為中階機種訂單將由聯發科拿下。
大和資本證券半導體產業分析師徐禕成則認為，聯發科第3季財報略低於預期，顯示產品組合還在優化中，因此略為調降近期財測，但中長期看好不變。
大和預估聯發科2020~2021年每股純益（EPS）可挑戰20元、25元，相對市場平均預測高出4%，因此該券商雖下調聯發科評級，但上修目標價。
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