郭台銘重回鴻海？郭辦：過度解讀

2019-10-31 10:57 經濟日報 記者 經濟日報 記者 尹慧中 ／即時報導



鴻海創辦人郭台銘30日晚間在個人臉書粉專上的發文提及「注意力重回熟悉工作場域」引發部分媒體解讀為「重回鴻海」，對此郭台銘幕僚、永齡慈善教育基金會執行長劉宥彤今（31）日回應是「過度解讀」。

郭台銘辦公室幕僚今日一早前往刑事局報案，由個人名義以及辦公室幕僚個人名義報案並做上述表示。劉宥彤也表示，從參加初選到5月幕僚蒐證已200至300筆，對他人名譽與人身安全危害，也呼籲所有人站出來捍衛自己權益，還大家一起選舉。

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另由於郭台銘與幕僚一向以「熟悉的工作場域」形容「關注經濟與健康議題」，因此相關發文並不讓人意外。