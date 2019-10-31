郭台銘重回鴻海？郭辦：過度解讀
2019-10-31 10:57
經濟日報 記者尹慧中
／即時報導
鴻海創辦人郭台銘30日晚間在個人臉書粉專上的發文提及「注意力重回熟悉工作場域」引發部分媒體解讀為「重回鴻海」，對此郭台銘幕僚、永齡慈善教育基金會執行長劉宥彤今（31）日回應是「過度解讀」。
郭台銘辦公室幕僚今日一早前往刑事局報案，由個人名義以及辦公室幕僚個人名義報案並做上述表示。劉宥彤也表示，從參加初選到5月幕僚蒐證已200至300筆，對他人名譽與人身安全危害，也呼籲所有人站出來捍衛自己權益，還大家一起選舉。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
另由於郭台銘與幕僚一向以「熟悉的工作場域」形容「關注經濟與健康議題」，因此相關發文並不讓人意外。
郭台銘身為鴻海創辦人與大股東，今年6月股東會後已交棒九人團隊並由劉揚偉擔任董事長。
留言