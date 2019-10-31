中華電信 參展2019亞太區農業技術展覽暨會議

2019-10-31 10:55 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳凱中 ／即時報導



2019年亞太區農業技術展覽暨會議於今（31）日起連續三天假南港展覽館盛大舉行，順應大會之「創新技術、友善環境、永續發展」三大核心指標，中華電信今年特別規劃「智慧農業」及「智慧林業」兩大項目參展。

現場將展示如何透過行動物聯網串連各設備資料至物聯網管理平台的技術。同時，還可透過現場互動體驗，進一步了解如何利用行動物聯網協助傳統農業以科學化耕作，降低生產風險，並經由感測器的佈署，提供智慧林業的解決方案。

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參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

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中華電信智慧農業攤位現場將展示多種感測設備，包括土壤三合一、環境溫溼度、水溫、太陽光照等感測器。現場並以小型作物區展示透過感測設備蒐集農田土壤含水程度，經由行動物聯網NB-IoT將監測數據回傳到智慧農業平台，讓參觀者體驗並了解如何以科技打造優質的農業環境。

此外，中華電信行動物聯網也已成功推展至多個大型契作商，以及多個應用場域，例如苗栗草莓、台中水稻、嘉義番茄、高雄毛豆等，開創智慧農業無限商機。

智慧林業方面，中華電信與廠商合作展出光纖感測林業防災監測方案，讓參觀者了解如何透過所佈署的側傾儀及水壓計，結合現代化的無線通訊技術，即時得知林道沿線是否有林木倒塌、林地坍塌及土石流之疑慮，把災害風險降到最低，甚至阻止災害發生，提供林業間從事休閒、工作、研究人員更多的保障。

以光纖感測技術偵測數據，無需電力供應，不受電磁波干擾，偵測的準度與信度可展現運行高效率，在訊號傳輸延續性上具長效穩定度。