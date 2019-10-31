看好AI應用前景 中華開發資本加碼投資智慧製造商機

2019-10-31 09:00 經濟日報 記者 經濟日報 記者 仝澤蓉 ／即時報導



中華開發金控透過中華開發資本旗下中華開發創新加速器平台，提供新創業者一站式服務，結合KPMG等豐沛資源，將新創的優質技術與服務輸出海外，成為台灣新創業者最佳夥伴。

中華開發資本執行副總南怡君指出，工業4.0時代來臨，看好AI技術於智慧製造領域的應用潛力，近期投資台灣本土AI技術新創公司CloudMile（萬里雲），除已將AI及雲端技術導入國內傳統產業外，還將進一步輸出東南亞市場。

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南怡君表示，一站式的服務平台，結合中華開發資本的投資經驗與策略夥伴資源，舉KPMG安侯建業創新與新創團隊為例，雙方攜手打造「新創企業全方位實戰營」（Startup Boot Camp）已連續舉辦五屆，迄今參與新創家數逾百家，今年下半年落幕的實戰營，即鎖定來自智慧製造與智慧零售的新創團隊。

在實戰營中，中華開發資本以投資方出席，與現場團隊分享如何成功募資、KPMG安侯建業創新及新創服務團隊主持會計師郭冠纓則建議，新創投入智慧製造服務時，除投入研發、開拓業務以外，不可忽略與互補企業共築服務生態系。

中華開發資本目前投資多家處於擴張期的早期新創團隊，涵蓋媒體、廣告、電商平台到AI應用，除了評估團隊技術能量、市場需求、銷售管道與時機等，同時藉由中華開發創新加速器，串連被投資戶互補所需，以CloudMile（萬里雲）為例，創辦兩年期間，技術已導入製造業、醫療、金融、數位行銷、電商等，當中包含多家中華開發資本的投資戶，建立投資戶之間的新創生態系。

CloudMile（萬里雲）創辦人暨執行長劉永信指出，除深耕技術，透過團隊與客戶通力合作，不斷開發出真正解決企業經營痛點的AI、雲端應用，並成功打造Google Cloud在台首個導入AI的傳統產業案例。

以紡織業為例，以往國外接單過程需仰賴人工查找布料，導入雲端應用後，海外設計師能快速從資料庫中搜尋所需要的布料，搜尋時間從1.5至三個月縮短至二至三日內完成，整體生產時間更大幅縮短25％。