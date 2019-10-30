郭台銘注意力重回熟悉工作場域？粉專發文引發熱議

2019-10-30 22:27 經濟日報 記者 經濟日報 記者 尹慧中 ／即時報導



鴻海創辦人郭台銘今（30）日在個人粉專發文提及「最近注意力重新回到熟悉的工作場域」，由於郭台銘與幕僚一向以熟悉的工作場域形容「關注經濟議題」，因此相關發文並不讓外界意外，不過，該篇文章下方也吸引不少郭粉、前鴻海工程師等回應。

郭台銘在10月密集參加數場感恩之旅後，近期在粉專上也多張貼感恩之旅、郭家三寶，以及光復節、聯合國等政治議題，今發文則相對強調經濟議題。

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郭台銘粉專發文全文如下:

最近注意力重新回到熟悉的工作場域，持續關注中美貿易戰、日韓貿易摩擦與英國退出歐盟的進度，以及台灣的產業與經貿發展。

有人問我，都七十歲了為何不好好休息、享受人生？我說過，人生七十才開始，我的目標是要活到一百二十歲。過去我為錢與理想工作，接下來要為興趣工作，也享受工作中的精彩與挑戰。

我也要和大家分享我對工作的態度：我相信「努力工作才能變聰明」， 不相信「work smart, dont work hard」（聰明工作，而不是努力工作）。因為任何東西都不是躍進，而是漸進、演進，尤其是 演進（evolution）。

面對變動的未來，世界和你想的不一樣。

只有一步一腳印，才能成就精彩的人生！