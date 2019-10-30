圓展推新企業協作視訊會議白板 打造高效視訊會議體驗

2019-10-30 21:14 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張義宮 ／即時報導



圓展科技（ 3669）搶攻企業協作視訊會議白板（EIFP）市場，推出企業協作視訊會議白板AVer EP65，整合雲端視訊會議平台Zoom Rooms和AVer最新影音技術，輕鬆將會議室變身為高效率協同合作中心，滿足各式樣視訊會議和面對面腦力激盪的需求。

圓展表示，與會者無論身處會議現場或分布在世界各地，藉由企業協作視訊會議白板AVer EP65，即可享有高效率與高生產力的協作優勢。AVer EP65內建4K視訊鏡頭、13顆遠場陣列麥克風與PC模組，撥打視訊電話不需連接外部設備，即可真正展現All-In-One強大效能。

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每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

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活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

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此外，更與領先全球視訊軟體品牌Zoom合作，無縫整合Zoom Rooms視訊軟體，與會者可快速進入Zoom Rooms線上會議室，進行團隊內容分享或者會議討論。AVer EP65可安裝於牆面或可移動支架上，透過強大的協作功能輕鬆將整個辦公室打造成敏捷的工作環境。

AVer EP65安裝容易操作簡便，僅需插上一根電源線，即可直覺式的使用操作介面，節省複雜的安裝和操作培訓時間；可透過Wi-Fi無線分享和雲端會議錄影，以及提供多種連接埠插槽可連結其餘設備。而面板後的可移動式電腦模組，搭載Windows 10 IoT 作業系統與Intel i7-7700處理器，只要更新電腦模組韌體，即可隨時完成裝置升級。

AVer EP65採用65吋4K P-CAP高精度投射式電容螢幕、莫氏硬度7級強化玻璃，以及防眩光及防指紋玻璃塗層，提供20點觸控，讓多位會議參與者可在同一時間分享簡報內容，在相同頁面上互動註記。 AVer EP65亦可作為數位廣告看板，可應用於展覽活動、百貨商場與企業接待廳等場合。