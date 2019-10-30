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圓展推新企業協作視訊會議白板 打造高效視訊會議體驗

2019-10-30 21:14經濟日報 記者張義宮／即時報導

圓展科技（ 3669）搶攻企業協作視訊會議白板（EIFP）市場，推出企業協作視訊會議白板AVer EP65，整合雲端視訊會議平台Zoom Rooms和AVer最新影音技術，輕鬆將會議室變身為高效率協同合作中心，滿足各式樣視訊會議和面對面腦力激盪的需求。

圓展表示，與會者無論身處會議現場或分布在世界各地，藉由企業協作視訊會議白板AVer EP65，即可享有高效率與高生產力的協作優勢。AVer EP65內建4K視訊鏡頭、13顆遠場陣列麥克風與PC模組，撥打視訊電話不需連接外部設備，即可真正展現All-In-One強大效能。

此外，更與領先全球視訊軟體品牌Zoom合作，無縫整合Zoom Rooms視訊軟體，與會者可快速進入Zoom Rooms線上會議室，進行團隊內容分享或者會議討論。AVer EP65可安裝於牆面或可移動支架上，透過強大的協作功能輕鬆將整個辦公室打造成敏捷的工作環境。

AVer EP65安裝容易操作簡便，僅需插上一根電源線，即可直覺式的使用操作介面，節省複雜的安裝和操作培訓時間；可透過Wi-Fi無線分享和雲端會議錄影，以及提供多種連接埠插槽可連結其餘設備。而面板後的可移動式電腦模組，搭載Windows 10 IoT 作業系統與Intel i7-7700處理器，只要更新電腦模組韌體，即可隨時完成裝置升級。

AVer EP65採用65吋4K P-CAP高精度投射式電容螢幕、莫氏硬度7級強化玻璃，以及防眩光及防指紋玻璃塗層，提供20點觸控，讓多位會議參與者可在同一時間分享簡報內容，在相同頁面上互動註記。 AVer EP65亦可作為數位廣告看板，可應用於展覽活動、百貨商場與企業接待廳等場合。

圓展軟體雲端
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