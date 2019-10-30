第3季智慧財產權統計 台積電以發明專利533件蟬聯冠軍

2019-10-30 20:47 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林于蘅 ／即時報導



企業專利軍備競賽又開打，經濟部智慧財產局今（30）日公布第3季智慧財產權趨勢，本國人發明專利件數比去年同期大增11%，企業申請件數已連續四季成長，其中，大企業年增更高達16%。發明專利由台積電以533件繼續稱霸本國法人冠軍，鴻海則掉出十名之外。

經濟部智慧財產局副局長廖承威表示，今年第3季發明、設計、新型等三種專利，申請件數合計18,976件，比去年同季成長4%。主要成長動力來自發明專利件數增加，共12,260件、成長4%，設計及新型專利分別成長3%及2%。

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觀察發明專利申請狀況，台積電以533件高居本國法人申請件數冠軍，較去年同期成長76%；友達及聯發科分別以120件及96件分居第二、三名。

廖承威說，台積電專注本業提升製程，持續技術研發5奈米、3奈米，為穩固其產業地位，透過專利布局築起圍牆，因此申請件數遙遙領先。

至於動向備受市場關注的鴻海，廖承威指出，曾在2017年第2季達到專利申請高峰137件，近期因請策略轉為重質不重量，今年第3季申請件數僅32件，年減37%，近三年內第二度跌出申請專利數量排行的前十名。

廖承威說，鴻海申請量下降並非不注重智財保護，也不見得代表該公司不再研發，而是公司的專利布局策略轉變。他分析，鴻海近年專利策略轉為重質不重量，品質高的專利其實含金量相當可觀，可販售、貸款或作為質押，將「專利貨幣化」。

雖然鴻海精密再度跌出十名之外，但排名前十名的本國法人出現一位新面孔－新煒科技，為鴻海集團子公司，是去年3月才成立的公司，申請件數達39件，主攻相機影像擷取及鏡頭模組，首次申請就超越母公司。