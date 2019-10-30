中華電信加速5G計畫 建設高峰提前至2021年至2023年

2019-10-30 18:36 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃晶琳 ／即時報導



台灣將在12月10日展開5G首波頻譜競標，台灣五家電信業者中華電信、台灣大、遠傳、台灣之星及亞太電信都做好萬全準備，要全力搶頻譜，而全球政府及電信業者均加速5G計畫，晶片業者、基地台、終端設備等產品時程也提前，中華電信日前表示，拿到5G頻譜後，半年內要開台，推出5G商轉服務，中華電信今（30）日在法說會上表示，5G建設高峰將落在2021年至2023年。

中華電信今天召開線上法說會，隨著5G競標再即，法人也關注中華電信5G網路建設計畫，中華電信表示，過去預估5G資本支出建設高峰為2022年到2024年，觀察全球市場狀況以及基地台、手機終端發展速度，預估5G資本支出建設高峰提早到2021年到2023年。

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中華電信表示，受到行動市場競爭激烈，資通訊（ICT）專標案不如預期，恐難達成財測，但行動下跌幅度趨緩，MOD自選餐推出吸引用戶申辦，ICT部分取得台電標案，未來將持續強化物聯網布局

中華電信董事長謝繼茂表示，中華電信持續站穩行動市場營收與客戶數市占率的領導地位，受惠於iPhone 11上市及新推出之特定方案廣受歡迎，帶動行動淨增客戶數轉正，999元以上高資費方案申辦數亦明顯成長。

謝繼茂表示，寬頻業務因客戶數減少使營收微幅下滑，但光纖升速方案客戶數持續成長，加上MOD綑綁寬頻雙享方案持續熱銷，有效緩解客戶數減少帶來的影響，並進一步強化寬頻客戶的黏著度。

而今年可望轉為獲利的MOD，在推出自選餐後，表現亮眼，謝繼茂表示，MOD第3季營收達9.02億元，年增5.9%，客戶數209萬戶，自選餐推出後，75%的自選餐用戶選擇最高資費套餐，營收表現將於第4季顯現，未來將持續增加內容，吸引用戶，強化績效。

謝繼茂指出，第3季企客營收及資通訊業務營收均較去年同期成長，更再次取得台電智慧電表通訊標案，強化物聯網布局及未來物聯網的營收挹注。展望未來，雖然市場競爭激烈，有信心繼續以堅強的業務實力維持市場領導地位，並持續針對核心業務進行投資。

中華電信累計前3季營收1,522.9億元，每股稅後純益3.22元，相較於全年財測營收目標2,205.6億元至2,229.1億元，每股稅後純益財測目標4.4元至4.6元，稍有落後財測表現，中華電信在法說會上也坦言，因行動競爭激烈加上資通訊專案貢獻營收不如預期，第4季也恐難達財測。