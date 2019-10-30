面板產業面臨低潮 友達堅持三大策略應戰
友達（2409）今（30）日舉行法人說明會，公布今年第3季財報，單季合併營收700.5億元，與上季相近；歸屬母公司業主之淨損39.9億元；每股純損0.41元。友達董事長彭双浪坦言，今年對整體面板業來說，是經營相對困難的一年，有觀察到近期部分面板廠在做產能調整、延後量產時程等規畫，未來供給新增的部分可望較原先預期少，希望能緩解供需失衡。
彭双浪指出，主要是因為中美貿易戰，導致一部分產品提早拉貨，消費性產品在市場庫存水位偏高，尤其大宗和消費性產品拉貨力道相對較弱。不過友達第3季維持出貨成長，是過去經營很久且聚焦經營的非消費性產品顯現效益，包括車用、工控、電競、高端筆電等，未來要更聚焦且大幅度去做。
友達去年第3季登上高峰，今年大尺寸面板出貨量超過2,867萬片，季增5.5%；中小尺寸面板出貨量約3,560萬片，季增7.8%；雙雙維持出貨成長，但由於產品平均銷售單價（ASP）下跌，而使營收與上季相近，獲利能力下降。第四季將邁入傳統淡季，友達預期大尺寸出貨量有13%到15%衰退，ASP有1%到3%衰退；中小尺寸出貨量有6%到9%的衰退。
彭双浪表示，本季到中後期進入傳統淡季，預期供需失衡狀況依舊會持續，近期看到研調報告，新產能面積2019年達到高峰。因出貨量減少，公司本季會是營收下降的局面，會適度調整產能利用率，安排每年這時歲修跟新品試產，為明年客戶新品上市做準備。
面板景氣在低潮，彭双浪指出，友達近年訂下三大策略主軸，包括維持健全財務體質、價值創造、技術創新等，大方向不會改變 ，並會在聰明投資的原則下有紀律，做高質化和有價值的投資，持續進行價值轉型和技術創新，希望積極開拓價值市場，目標放大有利的產品線、扭轉局面。
友達迎戰逆風，日前找來前元太董事長柯富仁回鍋，擔任友達總經理，希望借重他的經驗，幫助友達朝著強化解決方案及新應用的路邁進。柯富仁表示，產業目前處於低谷，「但最壞的時代也是往前調整的最佳時間點」，友達提前布局產品加值和創新，第3季看到成果，利基型跟非消費性產品，對穩定公司營收及獲利有越來越大的貢獻。
柯富仁指出，產品組合會持續這樣的路線，持續著力引領潮流的高端產品，以及商用等少量多樣客製化利基型產品，發揮友達技術彈性。公司在負債及庫存管理上是優點，接下來會強化智慧製造優勢，強化製造彈性，支應多元人工智慧（AI）跟物聯網（IoT）發展趨勢，市場趨勢越來越多元，顯示器產業將會走進越來越多場域及垂直產業，會有更多布局。
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