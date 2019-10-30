免費線上看電影？ 小心LINE帳密被竊取

2019-10-30 17:55 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蕭君暉 ／即時報導



總是在搜尋「免費線上看」、「線上免費看電影」 等關鍵字嗎? 小心一不注意，恐怕就會點擊到惡意連結網址。趨勢科技近期發現，詐騙集團利用「免費線上看」等關鍵字，搭配熱門電影偽裝成假影音網站，竊取使用者個資。

趨勢科技發現，近期有詐騙集團以李安與威爾史密斯的熱門電影「雙子殺手 線上看」，吸引使用者點擊惡意連結網址。該網址以短網址「https://tinyurl.com/****3fr9」在 LINE 上散播，使用者點擊連結後，會出現「請於下方先登入 LINE 後完成連動，即可免費線上看高清影片」的偽裝網站，誘騙使用者登入LINE 帳密。當使用者登入LINE帳密後，LINE帳號極有可能被冒用進行更多詐騙。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

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特別注意的是，趨勢科技發現在這次的詐騙手法上，詐騙集團在網址上特別以「https://」作為開頭，以安全通訊的標準協定降低使用者戒心。根據APWG報告指出，近六成網路釣魚網站會使用 HTTPS 協定，使惡意網站在瀏覽器上顯示是安全的，讓使用者更不易判斷網站是否安全無虞。

若使用者已不慎點擊惡意連結並輸入帳密，趨勢科技提醒使用者可立即做下列兩件事防範：1.立即更新密碼 :在駭客冒用身分前搶先更新LINE的帳密，防止帳密與身分被盜用進行親友借錢，或散播不實訊息等詐騙行為 。

2. 取消「允許自其他裝置登入」:如果使用者平常只在手機上使用 LINE，並沒有使用其他裝置登入的需求，可以點選 LINE 左下角的 「小房子」圖示，接著點選左上角的「設定」功能，在「我的帳號」下方的部分找到「允許自其他裝置登入」，取消勾選「允許自其他裝置登入」的選項，及時防止LINE的帳密被盜用。