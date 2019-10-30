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免費線上看電影？ 小心LINE帳密被竊取

2019-10-30 17:55經濟日報 記者蕭君暉／即時報導

總是在搜尋「免費線上看」、「線上免費看電影」 等關鍵字嗎? 小心一不注意，恐怕就會點擊到惡意連結網址。趨勢科技近期發現，詐騙集團利用「免費線上看」等關鍵字，搭配熱門電影偽裝成假影音網站，竊取使用者個資。

趨勢科技發現，近期有詐騙集團以李安與威爾史密斯的熱門電影「雙子殺手 線上看」，吸引使用者點擊惡意連結網址。該網址以短網址「https://tinyurl.com/****3fr9」在 LINE 上散播，使用者點擊連結後，會出現「請於下方先登入 LINE 後完成連動，即可免費線上看高清影片」的偽裝網站，誘騙使用者登入LINE 帳密。當使用者登入LINE帳密後，LINE帳號極有可能被冒用進行更多詐騙。

特別注意的是，趨勢科技發現在這次的詐騙手法上，詐騙集團在網址上特別以「https://」作為開頭，以安全通訊的標準協定降低使用者戒心。根據APWG報告指出，近六成網路釣魚網站會使用 HTTPS 協定，使惡意網站在瀏覽器上顯示是安全的，讓使用者更不易判斷網站是否安全無虞。

若使用者已不慎點擊惡意連結並輸入帳密，趨勢科技提醒使用者可立即做下列兩件事防範：1.立即更新密碼 :在駭客冒用身分前搶先更新LINE的帳密，防止帳密與身分被盜用進行親友借錢，或散播不實訊息等詐騙行為 。

2. 取消「允許自其他裝置登入」:如果使用者平常只在手機上使用 LINE，並沒有使用其他裝置登入的需求，可以點選 LINE 左下角的 「小房子」圖示，接著點選左上角的「設定」功能，在「我的帳號」下方的部分找到「允許自其他裝置登入」，取消勾選「允許自其他裝置登入」的選項，及時防止LINE的帳密被盜用。

詐騙集團LINE趨勢科技
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