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從預測零件備料到掌握乳牛產乳量 工研院助企業導入AI

2019-10-30 16:05經濟日報 記者李珣瑛／新竹即時報導

AI不只能讓工廠產線改頭換面、預測原物料價格，還能走入農場，預測乳牛產乳量！這些解決方案都來自工研院人工智慧共創平台AIdea，工研院於今日（30）舉辦AIdea技術交流會，邀請來自產學研各界的AI好手分享產業議題與解題經驗。

工研院「人工智慧共創平台AIdea」匯集了國內AI的產業議題庫、資料庫、人才庫，回應國內企業導入AI時所面臨的六大困境提出解方，該平台透過逾3,500位的AI解題會員能量，協助醫療、製造、交通、地質、石化、生醫、防疫、酪農業、環保等產業議題找到最佳AI應用，持續協助國內企業轉型升級，更吸引了疾管署、華碩、華新麗華、中石化、台灣大車隊、中華民國乳業協會等企業與政府機關投入平台出題。

工研院代理總營運長暨AI應用策略辦公室主任余孝先表示，工研院投入AI領域研發已超過30年，並以產業AI化、AI產業化、AI平民化作為三大策略重點，推動我國發展AI。其中又以產業AI化為推動核心，近年產業導入AI普遍面臨六大困境，包括：不清楚AI可用之處、欠缺資料整備與機敏資料處理經驗、找不到AI專業人才、缺乏實驗/認證場域、投資成本考量、媒合的多樣性不足等。

因此，工研院創立了人工智慧共創平台AIdea，提供六項解方回應國內企業導入AI的困境，包括：提供企業需求分析顧問服務、資料整備服務、鏈結學界能量解題、提供驗證解題結果的場域，為企業媒合最佳解題團隊，並縮短企業導入AI的時效及降低成本，形成一個匯集產學研能量共創議題、共創資料庫、共同累積人才庫的平台。最後，也特別感謝中華電信為AIdea提供良好的AI運算資源，與工研院攜手培植國內AI研發能量。

人工智慧共創平台AIdea啟用迄今，一年內已推出超過20個產業議題，例如「計程車載客熱點預測」，針對特定時間、特定地點預測乘車需求，增加計程車載客率、降低乘客等車時間，進而減少道路上計程空車、降低空汙廢氣排放等。

「尋找病媒蚊孳生源-積水容器影像物件辨識」運用AI人工智慧進行影像物件偵測，讓第一線防疫人員藉由影像或是視訊提醒其積水容器的位置，提高稽查效率，並降低人力、時間成本；「台灣牧場乳量預測」可望將AI導入酪農業，以中華民國乳業協會提供的乳牛群性能改良計畫資料庫，預測台灣不同地區牧場生產的乳量，對於台灣酪農未來在智慧化牧場管理與乳價擬定有相當程度的助益。

此外，為製造業導入AI也是該平台長期努力的目標之一，例如「維修元件備料預測」，是以華碩電腦提供的筆電料件維修歷史紀錄、產品銷售紀錄，經該平台將資料整理為料件日常耗用量的預測議題，預測未來21週每週的料件耗用量，並提供客服單位精準的一次性採購長時間維修料件用量，是改善筆電料件耗用成本的重要關鍵。

「鎳原料價格預測」則是電線電纜及特殊鋼產業業者華新麗華提出，透過多種期貨交易資料、產業相關新聞等，來預測鎳原料的價格，是控制不銹鋼製造成本的關鍵。

「人工智慧共創平台AIdea」從台灣產業的轉型困境出發，可協助國內想導入AI的企業釐清需求、整備資料，訂定AI應用的發展議題，解決企業不知如何有效找出AI應用發展的窘境；並對業者提供的資料進行質量分析、勘誤與標註、去識別化等，免除企業機密資料外流的疑慮。

接著，將整理後的產業資料公布於該平台，廣邀平台內的AI好手分析解題，依各別專長開發演算法或模型，提供業者最佳解方。最後，再經由平台的客觀評估機制進行驗證與排名，將提出最佳解方的團隊轉介給出題業者，雙方再進行後續合作，讓出題業者與解題團隊快速媒合。

在解決產業問題的同時，該平台也逐步累積國內產業獨特的議題、資料與AI人才，進而達到讓台灣舊有產業AI化、以及AI逐步產業化的目標，同時也讓一般民眾享受到國內AI研發帶來的豐碩成果。未來也歡迎各界多加利用此平台，舉凡舉辦AI競賽、參與AI議題解題、提供產業資料尋求AI應用解決方案等，讓AI成為產業的最佳幫手。

工研院於今日（30）舉辦AIdea技術交流會，邀請來自產學研各界的AI好手分享產...
工研院於今日（30）舉辦AIdea技術交流會，邀請來自產學研各界的AI好手分享產業議題與解題經驗。 圖／工研院提供
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