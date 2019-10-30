訊連臉部辨識引擎等四項產品 獲台灣精品獎
訊連科技今（30）日宣布，旗下FaceMe AI臉部辨識、U整合通訊、威力導演18及相片大師11等四項產品，獲選第28屆台灣精品獎之殊榮。其中FaceMe 首度報名即名列前30強，將角逐最高榮譽之台灣精品金銀質獎。
今年度台灣精品獎報名產品件數逾千件，訊連提供多樣化之解決方案獲得評審青睞，以威力導演18、相片大師11、U整合通訊及FaceMe AI臉部辨識引擎，獲得四座台灣精品獎肯定。
訊連董事長黃肇雄表示：「訊連成立23年以來，數度獲選為台灣精品，累積獲得45座台灣精品獎。其中更四度獲得代表最高榮譽之金質獎及兩座銀質獎，顯示訊連科技旗下產品的堅強實力。」
他說：「本屆台灣精品獎中，訊連以威力導演、相片大師、U通訊解決方案及FaceMe 臉部辨識引擎獲獎，顯見訊連在多媒體創作、商務溝通、AI臉部辨識等領域之領先技術。透過台灣精品獎之肯定及協助推廣，可協助訊連拓展全球市場、提升品牌之能見度。」
訊連過去曾數度由威力導演及相片大師獲選台灣精品獎，並獲得四座代表最高榮譽之台灣精品獎金質獎。近日上市之威力導演18及相片大師11看準創作者興起之趨勢，提供網紅、YouTuber、Instagramer等專業影音創作者功能強大、快速上手的影片剪輯及相片編修解決方案。威力導演更11度榮獲美國著名媒體PC Mag之編輯大獎(Editors’ Choice)，並數度獲得PC Mag之年度產品(Best of the Year)殊榮。
U整合通訊提供即時通訊、視訊會議及遠距直播等多樣化功能，除已獲得科技部、工研院、宏碁資服等國內、外機關團體採用外，也於日前宣布與中華電信合作，推廣至各式企業。U整合通訊亦榮獲經濟部工業局「普及智慧城鄉生活應用計畫」補助，提供100%台灣開發之次世代視訊會議系統，讓智慧生活普及，並消弭城鄉差距。
FaceMe AI臉部辨識自2018年底發表至今，已於美國NIST臉部辨識競賽獲得佳績，名列全球頂尖開發團隊之林，亦是台灣廠商之冠。FaceMe 擁有高達99.8%之臉部辨識率、專為邊緣運算及伺服器等應用環境打造，及其跨平台支援Windows、Linux、Android和iOS等作業系統之特性，可協助AIoT廠商於智慧零售、智慧安控、智慧金融等場景快速導入臉部辨識技術。首次報名選拔的FaceMe AI臉部辨識引擎於眾多產品中脫穎而出，入圍本年度精品前30強的金銀質獎決選，預計於11月27日公布得獎名單。
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