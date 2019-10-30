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5G帶來的商機有多大？林百里：7年內有4.3兆美元

2019-10-30 15:03經濟日報 記者黃靖文楊超丞／即時報導

5G商機到底有多大？廣達董事長林百里今(30)日出席科技部主辦的全球科技領袖高峰論壇，他在演講中提到5G、AI與物聯網帶動的垂直產業應用，7年內將帶來4.3兆美元的產值，林百里也形容雲端是一架飛機，5G是引擎、AI則是機場，IoT則是乘客，而掌握用戶、數據的雲端服務商，將會在市場中搶得先機。

5G雲端服務林百里
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