林百里：5G+AI 有三大商機、四大挑戰

2019-10-30 12:46 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳凱中 ／即時報導



廣達董事長林百里 本報系資料庫 分享 facebook 廣達（2382）近年轉型全力往人工智慧（AI）衝刺，董事長林百里表示，人工智慧加上5G技術能相輔相成，在未來幾年開拓出的商機高達4.3兆美元，是下一波兆元產業，有三大商機但也有四大挑戰。

林百里今（30）日出席科技部主辦的全球科技領袖高峰論壇，以「借助5G技術之力，拓展人工智慧」為題演講。他傳神的形容，雲端是飛機、AI是機長、5G是引擎，而乘客就是IOT。

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林百里指出，5G加上AI、物聯網（IoT）在三大領域有商機，分別是智慧交通、智慧工廠及娛樂；在智慧交通方面，5G加上AI運用在交通上，能做出危險預警，透過新的通訊技術，能讓車輛、行人、基礎建設之間具有溝通、互動能力。

同時，車輛會變得更有智慧，像電動車大廠特斯拉（Tesla）、Google 就已經有一些研發成果。

第二個方面則是智慧工廠，透過各種感測器，以及借助5G低延遲的特性，像無人搬運車（AGV）、機器人等自動化科技將會大量運用，透過大數據分析，5G也能輔助工廠AI研發；最後則是娛樂，5G大傳輸量、低延遲特性，將改變未來娛樂生態，這包含雲端電競、車內娛樂等。

新技術也同時帶來新的挑戰，林百里認為，5G與4G不同，在基礎建設、裝置、連接性及商業或生意面都有新出現的問題要解決；在基礎建設方面，必須要提供邊緣運算能力，雲端基礎建設是未來5G辦公室情景。

電信公司要提供5G服務，要考慮不同連結性，才能應用在車隊管理、智慧建築，家庭企業等各種環境，這些都充滿連結挑戰，必須要修改雲端、通訊架構，才能提供相關解決方案。

在裝置上，未來必須透過邊緣、雲端擴增能力，提供的服務是專門針對使用者，而AI的持續成長，也讓很多人關切個人隱私，所以如何讓裝置上保存資訊而沒有資安問題，在裝置上設計很重要。

最後則是商業或生意的考量，企業必須了解人工智慧加5G的價值。

林百里引述研調機構調查報告，指出未來幾年AI、5G、IOT驅動的產值高達4.3兆美元。

這分為三個階段，首先看到5G擴張，前三年時間在製造、娛樂、交通運輸上，第二階段是一些健康照護、物流業運用，第三個階段是全球部署建置，延伸到金融業、零售業。