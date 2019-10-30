經濟解析／5G帶動未來五年新科技發生 這個產業最受惠

2019-10-30 11:51 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ／即時報導



台積電（2330）股價、市值創歷史高點，台積電對產業的看法動見觀瞻，從法說會釋出的訊息可以看到，5G是重要的成長動能，從台積電的展望，也可以嗅出未來新科技的趨勢；群益馬拉松基金經理人沈萬鈞表示，在未來的5年，5G將帶動包括設備、手機、電動車、AI、萬物聯網等科技的大幅成長，這些全部都跟半導體有關。

美中貿易戰的延燒，對各產業都造成不同程度的影響，但是隨著貿易戰的進展，中國大陸積極推動去美國化，台灣半導體產業卻因而受惠，沈萬鈞指出，大陸去美化，台廠在雙方的競賽中，站在類似軍火商的角色，可以同時供應中國及美國，這個趨勢在短期內不會改變。

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他認為，即使美中達成協議，中國的去美化也不會停止，因為美國利用科技戰及冷戰來防堵中國的手段不會停止，中國勢必要發展半導體，台灣不參與雙方的競爭，站在協助的角色將可持續受惠。

沈萬鈞表示，隨著5G的發展，將帶動半導體產業的成長，明年、後年甚至是二至三年內，新科技的發生將有助半導體產業的發展及表現，他分析，5G相對4G來說是一個很大的進展，5年之內將會因此出現大的變化，包括5G設備、手機、通訊、伺服器、高速運算等，都跟半導體有關。

沈萬鈞說，有了5G之後，將會更進一步推動電動車的普及，因為電動車普及的重要前提是電池的容量及充電速度，這也是回到半導體的控制，自駕車未來要真正可以自駕，就要靠高速運算，5G讓延遲率變小，對電動車來說，是一個很重要的關鍵。

沈萬鈞進一步說明，高速運算還跟AI息息相關，未來的AI將會在生活中普遍應用；接下來，就是所謂的萬物皆聯網的時代，以無線耳機來說，預估今年及明年的出貨將會大幅增加，無線藍牙耳機就是未來物聯網的代表。

沈萬鈞強調，有了5G，接下來的五年科技將會大幅成長，包括5G、物聯網、車聯網、自駕車、高速運算、AI等，全部都跟半導體有關，也因此形成一個完整的生態系統，從今年到明年，對科技股的看法樂觀。