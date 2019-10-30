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台積電與格芯大和解 律師：商業行為的風險控制

2019-10-30 11:33聯合報 記者沈婉玉／即時報導

針對晶圓代工龍頭廠台積電與格芯（Globalfoundries）昨天大和解，安侯法律事務所合夥律師莊植寧表示，即使台積電在侵權官司上的贏面很大，但訴訟成本高，且格芯對台積電產品申請禁制令，恐影響台積電產品的供應，在考慮企業經營、技術發展、成本控制及股東權益之下，和解止訟是可以理解的作法。

格芯向台積電提出侵權訴訟並向法院申請禁制令，以阻止台積電使用侵權技術生產產品進口到美國和德國。莊植寧指出，新興電子產品生命周期短，時效性非常重要，若因訴訟限制產品銷售，對電子產業影響很大。

遠東萬佳法律事務所合夥律師俞伯璋表示，智慧財產權的訴訟是一種策略，是商業行為的風險控制，不一定要走到最後，重點是雙方商業條件的交換。以美國為例，只有百分之三的智財權訴訟有打到最後階段，大多數案件都在過程中就達成和解。

俞伯璋指出，提出智財權的訴訟，常常是為了談判、合作、併購，或相互專利授權。大張旗鼓地去提告，是為了背後的目的，爭取後續更大的談判空間，通常一提告就是談判的開始，展開風險控制，希望在最短的時間內結束，以降低雙方的訴訟成本。

俞伯璋表示，跨國企業在進行智財權訴訟前一定都會先做好調查評估，若不是有相當的條件或籌碼，不會貿然提起訴訟。訴訟期間不僅有律師費、訴訟費的支出，可能會影響產業間的交易關係、上下游供應鏈、客戶關係的變化等，都是企業經營的負面因素，因此訴訟官司打愈久愈不好，打到最後恐是兩敗俱傷的結局。

專利權是創新發明者保護其創新（包含軟體創新）的重要工具，行使專利權可排除他人製造、使用、販賣、販賣的要約或進口。交互授權是指專利權人雙方相互約定同意對方使用自己的專利技術，雙方既是授權人也是被授權人，通常最常發生在同一產品不同層面的專利。

台積電智財權晶圓代工
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