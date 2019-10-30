工研院光電測試實驗室 獲DALI認證

2019-10-30 11:26 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李珣瑛 ／即時報導



工研院智慧照明驗證能力獲國際肯定！工研院光電測試實驗室獲得權威DiiA聯盟（Digital Illumination Interface Alliance）認可，成為國內唯一取得DALI（Digital Addressable Lighting Interface，DALI）認證殊榮的測試實驗室，同步與英國Intertek及德國DEKRA等國際知名驗證機構並列。足證台灣的智慧照明測試驗證能力接軌國際，更可有效協助國內智慧照明產業進行產品驗證與開發，有利於台灣提升智慧照明產業競爭力。

工研院量測中心執行長林增耀表示，看準5G世代及智慧城市趨勢下，全球照明產業陸續朝智慧化發展，未來的燈具將具備多重感測能力及調光功能，智慧照明市場規模將持續提升。

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有鑒於此，LED燈具智慧系統必須具有高相容性及穩定性的品質，而全球公認之「全數位燈光控制通訊協定（DALI）」就是依據IEC62386 DALI燈具通訊界面標準所建立的檢測驗證系統，提供智慧燈具控制器的通訊標準介面檢測服務。

為協助業者快速進入全球市場，工研院建置具DiiA聯盟認可之智慧燈具DALI測試實驗室，協助國內智慧照明廠商進行DALI產品驗證測試服務及產品開發，像是協助國內知名廠商亞碩綠能開發節能、智能互動及燈光控制等照明系統及商品，能與不同設備製造商所提供的產品相容，或是整合其他數位系統，建置智慧照明場域。

目前DiiA數位照明介面聯盟為強化產品驗證程序及照明網絡，以利擴展照明產品，於2017年開始便推出DALI-2認證標章，以強化產品驗證的程序，並新增涵蓋控制裝置和電源供應器，提升DALI數位照明控制專用和標準化協議的優勢。對通過驗證的產品可貼上DALI-2標示，表示產品通過該通訊協定保證。

未來照明控制系統中的感測器、其他輸入裝置，應用控制器及通訊傳輸等產品也將推出標準，並納入DALI-2認證標章中。讓具有DALI國際驗證產品，可相容互通，對於智慧照明的控制可更靈活使用。