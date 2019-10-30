神基攜手pureLiFi 推動強固型設備光照上網技術

2019-10-30 10:50 經濟日報 記者 經濟日報 記者 謝艾莉 ／即時報導



國際強固型電腦領導廠商神基科技，今（30）日宣佈和領先世界的LiFi技術（光照上網）供應商pureLiFi合作，評估將Lifi技術納入產品設計，提昇下一代強固設備的能力。

LiFi 透過光照強度的極微幅差距，讓數據能夠以光而不是無線電波來進行高速傳輸，使高速網路連線更加安全、可靠，並且能夠提供遠超出傳統無線通訊（如 Wi-Fi）所能支援的頻寬。

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對國土安全、汽車事業、工業製造的客戶來說，防護、安全與可靠對他們的營運至關重要。和其他無線解決方案相比，LiFi更加安全且幾乎不受干擾。

透過引進 LiFi技術，客戶可以同時擁有有線網路的安全性、可靠性以及無線網路的靈活性。Getac不斷引進新技術推出解決方案，讓客戶可以達成克服挑戰、安全防護並改進生產效率三項目標。

神基科技董事長黃明漢表示，Getac和pureLiFi的合作讓我們成為強固型電腦產業的先驅，我們期待利用這項創新科技提供客戶安全可靠的服務，進一步促進工作環境的生產效率和安全，神基在連線的技術與潛力上不斷探索，成為客戶在極端挑戰環境中的後盾。

pureLiFi 在2019年推出可整合移動設備的元件，讓 Lifi可以透過任何設備和光線傳遞，pureLiFi 標準化和業務開發副總裁Nikola Serafimovski 說。Getac身為強固型電腦的領導廠商，是第一間把LiFi納入產品規劃的設備公司，為客戶提供前所未有的安全性、可靠性和頻寬。

神基表示，Getac將繼續深化這項技術在核心產業的最佳使用情況，以期將LiFi正式整合為Getac解決方案的一環，釋放前所未有的速度、頻寬與安全保障。