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白白胖胖算人身攻擊？他指出蔡英文曾對馬英九這麼說

全球礦機龍頭 董座換人

2019-10-30 05:21經濟日報 記者蔡敏姿／綜合報導

圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供
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全球最大礦機製造商比特大陸出現高層人事異動，兩位創辦人之一的吳忌寒昨（29）日宣布已解除另一創辦人詹克團所有職務，並宣布擔任公司董事長。而隨著比特大陸的路線之爭確認，外界預期比特大陸將更專注礦機的發展，對挖礦晶片供應廠台積電也將帶來利多。

比特大陸昨天舉行員工大會，原董事長詹克團被解除職務，吳忌寒在昨天的員工大會上對員工說：「我必須回來拯救這家公司。」據悉，詹克團已被禁止進入比特大陸公司辦公室。

區塊律動BlockBeats消息指出，消息發布後，BCH（比特幣現金）短時急速拉升至 293 美元，漲幅 11%，市值人民幣367億元。

比特大陸最新財報顯示該公司持有的 BCH 數量已經增加至200萬枚，平均成本在300美元左右。按照目前BCH流通量計算，比特大陸目前掌握11.2%的BCH流通量。

澎湃新聞報導，2018年比特幣價格大跌，吳忌寒與詹克團暗中鬥法的消息不徑而走，兩人對公司發展方向持不同意見，吳忌寒主張公司繼續開發新礦機，並重押BCH，繼續在數位貨幣行業發展，而詹克團技術出身，希望將公司轉型成為一家晶片製造企業。

員工透露，2019年初，吳忌寒和詹克團兩人以「缺乏管理經驗」為由同步卸任CEO職務（此前比特大陸是雙CEO制），由公司員工王海超擔任CEO一職，兩人約定不再干預比特大陸營運，吳忌寒擔任董事，詹克團掛名董事長。兩人遵守該約定後暫時離開比特大陸，但不久後詹克團重回比特大陸干涉公司管理事務。

吳忌寒對此事曾私下表示過不滿，同時公司內部對詹克團的管理方式也不太認同，礦機客戶也對合作感到不滿。此事引發比特大陸市場部和礦機部的中層以及普通員工相繼離職。

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