AirPods Pro主打降噪防水 售價7,990元

蘋果新一代無線耳機AirPods Pro主打降噪、防水等功能，採用新設計，配戴時更加貼耳舒適等四大功能，當然，價格也持續提升，預定將從10月30日起陸續出貨，可望為供應鏈廠商，增添新的成長力道。

這款高價版無線耳機定價249美元（台灣官網標示售價約新台幣7,990元），較目前的AirPods定價為159美元提升，這也是蘋果首次把AirPods產線分成兩大部分。

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AirPods Pro採用可替換的彈性矽膠耳塞，解決原先被詬病的貼合問題，並可增強降噪功能。

AirPods Pro的最大特點就是主動式降噪（Adaptive EQ）功能，可自動調整出最佳音效，且可透過觸控式耳機柄，在降噪模式和通透模式之間切換，聽見周遭的聲音。

例如，AirPods Pro 可阻隔環境噪音，讓你專注於正在聆聽的內容。主動降噪功能，會根據你耳部的幾何結構和耳塞的貼合度，持續進行調節，從而消減環境噪音，讓你能完全投入到音樂和通話之中。

若切換至通透模式後，可允許外部聲音進入，讓你能聽到並融入周圍的環境之中。

防水功能也使AirPods Pro更適合運動時配戴，足以和蘋果的Beats品牌抗衡。

另外，AirPods Pro搭配無線充電盒，可適用標準充電版充電。

另外，蘋果新款無線耳機AirPods Pro還有在三大方面進行更新。外觀採用全新設計，使消費者在配戴時更舒適貼合，並新增現在一般主流無線耳機都有的防水功能，讓運動使用者能在更多情境下操作。