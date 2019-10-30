新AirPods亮相 供應鏈洗牌
蘋果美國時間28日無預警發布新款無線耳機AirPods Pro，本月30日開賣，傳出供應鏈洗牌。為配合新功能與設計，改變最大的是改採SiP（系統級封裝），捨棄過往採用軟硬板，華通、燿華遭踢出供應鏈，南電、景碩等載板廠則喜孜孜，鋰電池廠興能高也傳出首度入列供應鏈。
AirPods Pro主打降噪、具防水功能，定價249美元，較上一代價格提升，由於功能明顯較前一代升級，市場看好後市銷售，並期待對供應鏈業績產生正面幫助。
市場傳出，AirPods Pro為配合新功能與設計，供應鏈洗牌，但遭點名的業者均不願對單一客戶與訂單置評。
業界人士說，新品設計改變最大的是改採SiP（系統級封裝），不再沿用軟硬板，因此前一代的軟硬板供應商華通、燿華遭踢出供應鏈，而系統級封裝需要載板支援，主要由南電、景碩等業者供貨。
由於AirPods是目前最夯的蘋果周邊商品，也是目前全球最熱銷的真藍牙無線耳機，供應鏈洗牌，也左右相關廠商業績。
燿華9月營收攀高，但10月受中國十一長假影響，營收將衰退，預期全年高峰落在第3季。
法人預估，南電第4季業績較第3季持平，甚至有機會小幅成長，其中高層數和大尺寸ABF載板是主要推升營運成長動能。
景碩方面，今年以來虧損逐季改善，隨著客戶終端拉貨動能轉強，明年全年可望能夠轉盈，擺脫虧損的陰霾。
興能高前九月營收為15.3億元，年增逾25%，受惠穿戴式裝置市場成長快速，客戶訂單強勁，除了藍牙耳機外，也獲得GPS品牌大廠手表訂單以及美系大廠的太陽眼鏡具備聽音樂、接電話功能訂單，均開始大量出貨。
因應客戶需求，興能高董事會已決議發行5億元可轉換公司債，並將擴廠計畫支出由8.5億元提高9.03億元，年底總產能上看500顆。
供應鏈洗牌效應也從個別公司股價中反映，台股昨天震盪，景碩、南電都力守平盤以上作收，興能高更強攻漲停板76.3元收市，創波段新高價。
至於傳出未能接到訂單的華通、燿華均逆勢收黑。此外，AirPods Pro重要協力廠英業達、康控-KY等也未受新品上市激勵，終場都以小幅下跌作收。
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