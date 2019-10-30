業者寬心 將放手投資

五家電信業者昨（29）日與交通部長林佳龍、國家通訊傳播委員會（NCC）主委陳耀祥會面，確定「三年後才開放企業專頻專網」，以及企業專網不得無償、每三年審查使用效率，讓電信業者放寬心，不至於投資下去卻沒有商機。

據了解，昨天會面中，只有亞太電信因為先前代表鴻海，表達了想要企業專頻專網的態度，總經理黃南仁因此希望放寬每三年審查的期限，不過交通部、NCC並未接受。

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對於企業專頻專網，電信三雄都反對，但鴻海集團執行副總裁兼亞太電信董事長呂芳銘則喊出「專網就要專頻」，代表了鴻海集團的態度。

據了解，部分企業集團不競標頻譜、想要透過經濟部申請專網，主要就是打著「自己做比較省錢」的心態。但因影響競標商機，交通部與NCC都表示，三年後才開放企業專頻專網，必須要經過實驗計畫確定營運方向，才可能申請，加上每三年要審查頻譜使用效率，使用成本需與競標的頻譜接近，原本打算「省錢」申請專網專頻的企業，現在得要重新算算是否合乎成本。

據了解，黃南仁昨天強調，每三年審查過關才能再延長三年，還可能取消資格，是「太嚴格」，希望交通部考量業者投資成本考慮放寬，不過交通部並未同意。