5G企業專頻專網 三年後開放
針對第五代行動通訊（5G）企業專頻專網議題，交通部昨（29）日對五家電信業者釋出三大承諾，包括企業專網專頻預計三年後才開放申請、且必須先申請一年實驗計畫；企業專頻必須「有價」，單位成本需與電信業接近；此外，申請專網的企業須提出事業計畫書、每三年檢討頻譜使用效率。
國內五家電信業者總座昨日與交通部長林佳龍、國家通訊傳播委員會（NCC）主委陳耀祥會面溝通。電信業者建議，若標金超出400億元底標，相關費用應用來鼓勵促進5G垂直應用，林佳龍與陳耀祥也正面回應，認為「正當且可行」，後續將研議向行政院爭取。
陳耀祥與林佳龍都承諾業者，未來將擔任電信業與行政院、經濟部的溝通橋樑。對於交通部三大承諾，電信業者表示「樂見其成」，與官方達成共識，確保投資有保障。
交通部與NCC昨天釋出未來頻譜的釋照計畫，預計在4.4 GHz至5.5 GHz的中頻段分出600MHZ頻寬，其中將有200MHz頻寬拍賣、300MHz做為警消與政府公共使用，100MHz讓企業申請專頻。換言之，在第一次的釋照中沒有企業專頻的規畫。
另外，企業要申請專頻專網，必須先向NCC申請實驗計畫一年，以確定企業的創新商業計畫確有專頻的必要，在實驗一年後，才可再向NCC申請專頻、年限三年。
專有頻率雖然不用競標，但並非無償，相關辦法包括申請的企業必須要按照電信管理法提出事業計畫書、頻譜的費用將與用來拍賣的頻譜價格相近，另外，每三年需審查頻譜使用效率。
台灣電信產業發展協會副秘書長劉莉秋表示，頻譜是稀有財，必須要符合創新垂直整合應用。電信業不希望企業專頻專網，主要是認為違反「公平原則」，電信業受法令限制、還要花錢建設，企業專頻只要創新就避開規管並不公平。「有價」且接受管理，才能消除電信業疑慮。
有電信業者指出，2013年4G釋照時，因為資訊不透明，導致天價搶標，成本轉嫁消費者，不利垂直應用發展。
電信業者建議標金應供垂直應用服務使用，回饋5G應用生態系，促進開發更多生活應用服務。
劉莉秋說，這次會面讓專頻專網的議題解套，政府更首度同意提供電信業者獎勵措施，鼓勵發展跨領域垂直整合應用，讓電信業者覺得意見獲得政府重視。
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