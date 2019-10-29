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聯發科整合SONY技術 搶攻音頻晶片解決方案市場

2019-10-29 22:21經濟日報 記者鐘惠玲／即時報導

IC設計大廠聯發科（2454）積極拓展成長型業務，於29日宣布，將整合索尼（SONY）的360 臨場音頻 （360 Reality Audio）技術，至該公司音頻晶片解決方案組合中。

目前聯發科除了行動運算平台業務，還有成長型業務，以及智慧家庭業務。其中行動運算平台業務包括智慧手機與平板電腦相關產品，成長型業務包括如電源管理、物聯網、語音助理、特殊應用IC（ASIC）、車用產品等，至於智慧家庭業務則包括電視、藍光及數位影音光碟播放器、機上盒等產品。

聯發科指出，其音頻晶片組可為條形音箱、智慧音箱與其它互聯音響設備帶來高品質、高解析度的音頻，同時能支援高級音頻處理技術，如沉浸式聲音、實現更長語音待機時間及音樂播放時間，解決方案還支援語音助理技術。

聯發科智慧家庭語音助理
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