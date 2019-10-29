華碩首次投資電動車領域 取得蓋亞汽車35%股權

2019-10-29 20:24 經濟日報 記者 經濟日報 記者 謝艾莉 ／即時報導



品牌廠華碩今（29）日公告，公告取得GAIUS HOLDINGS LIMITED股權，以1600萬餘股、每股0.61美元，共計一千萬美元、約新台幣3.1億元，取得GAIUS HOLDINGS LIMITED 35%的股權，據悉，這家公司就是來自於台中的三輪物流電動車蓋亞汽車，也為華碩首次投資電動車領域。

這次也為華碩首次投資蓋亞汽車，並成為蓋亞汽車的股東。華碩公告指出，取得或處分之具體目的或用途為長期投資。

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據悉，在台灣、台中土生土長的蓋亞汽車，儘管在台灣知名度還不高，卻曾是接受法國政府獎助，免租金進駐巴黎育成中心半年的新創企業。

蓋亞汽車創辦人為韋逸斌，這家公司雖然做的為電動車，卻不是一般人熟悉的四輪車或是雙輪摩托車，而是載貨用的三輪電動車。

華碩共同執行長胡書賓今日率領團隊宣布ASUS ProArt創作者系列新品正式在台上市，展現華碩對創作者市場的用心與企圖心，嶄新的ProArt創作者系列專為內容創作者而生，內蘊「絕對精準」、「極致效能」、「多工連結」與「穩定可靠」四大核心精髓，全系列新品包含StudioBook筆記型電腦、桌上型電腦與顯示器，以絕佳出色的效能與顯示能力為專業創作者解決渲染耗時、顏色失真等困擾，並滿足使用者在動畫及遊戲開發、電影製作與影像編輯、建築與工程設計、產品設計、繪圖、攝影等專業需求，輕鬆將創意靈感化為現實，讓成果極臻完美、更勝預期，為專業內容創作者提供完善的數位解決方案。

今日記者會上由胡書賓親自揭開序幕，並表示「華碩深具成為創作者最佳夥伴的優勢與決心，期待透過極臻完美的ProArt創作者系列產品及應用，能讓許多優秀的內容創作者能夠更專注在創作上，為夢想賦予更多能量。此外，華碩積極與台灣優秀的大專院校產學合作，例如與國立台北科技大學攜手推出夢想應援計畫，為學生提供站上國際舞台的最佳奧援，將專業創作人才的培育與支持也畫為ProArt品牌核心工作之一。」