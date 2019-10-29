親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報
530退休方程式

技嘉接獲5G小型基地台訂單 2020伺服器出貨持續爆發

2019-10-29 19:58經濟日報 記者蕭君暉／即時報導

技嘉新接獲5G小型基地台(small cell)伺服器訂單，成為推升2020業績成長的主要動力，預期該公司伺服器產品營收，將延續2019年成長力道，2020年再成長20%以上，至於顯示卡則靜待明年輝達(NVIDIA)推出的新產品效應，主機板則要看英特爾未來在中央處理器供貨的情況。

技嘉今（29）日參加券商舉辦的法人座談會，該公司表示，2019年第3季三大產品線，主機板、顯示卡與伺服器，不論是從年增或季增的角度，都是成長，推升第3季整體出貨量達到310萬片/台，季增10%，將使得第3季毛利率優於第2季。

其中2019年第3季顯示卡出貨量95萬至100萬片之間，季增25%，帶動平均單價與毛利提升。伺服器也因為第2季低基期較低，推升第3季營收成長55%，毛利持穩。整個第3季在板、卡與伺服器都有不錯成長。第3季營收比重，主板占30至45%，顯示卡占40至45%，伺服器占20%。

至於2019年，主機板將出貨1,150萬片，較去年持平。顯示卡今年將出貨330至340萬片，衰退13.5%，主要是去年有挖礦商機，今年沒有，恢復正常。至於伺服器今年營收將成長22%至23%。

展望2020年，在伺服器方面，技嘉表示，該公司這兩年做得不錯，主要出貨資料中心雲端伺服器，以及地端伺服器，並以雲端表現最佳，2020年會加入5G小型基地台的新事業，成為推升伺服器成長的另一個引擎，由於5G在未來幾年持續成長，將推升技嘉的伺服器產品不斷增長，預期再成長20%以上應該沒有問題，在規模擴大之下，毛利率也將跟著提升。

在主機板方面，由於英特爾10奈米製程沒很順利，供應吃緊，使得主機板出貨要看英特爾未來供貨狀況，至於顯示卡，隨著輝達推出新產品，在新品效應之下，可望推升2020年出貨量持續增長。

顯示卡營收
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

工研院：光電業提升毛利 聚焦醫療新應用

2019-10-29 14:48

5G轉單效應 光通訊廠竊喜

2019-10-29 14:48

半導體通路商 敦吉、利機拚轉型

2019-10-29 14:48

郭明錤：i11軟板需求倍增 臻鼎集團吞補丸

2019-10-29 14:48

緯穎本季營收 有望季增40%

2019-10-29 14:48

與格芯和解 台積電創298.5元天價

2019-10-29 14:41

台積電與格芯握手言和 全球專利將交互授權

2019-10-29 14:29

宏達電攜手金門大學 打造首座混合實境暨電競場域

2019-10-29 14:02

科思創玩巧思 5G基地台化身小鳥掛在路燈上

2019-10-29 11:40

發展智慧運輸 交通部將再投入60億做新五年計畫

2019-10-29 09:59

台積電與格芯侵權訴訟落幕 跳空開高漲2.5元

2019-10-29 09:49

台積電與格芯和解 股價衝到297.5元挑戰新高

2019-10-29 09:34

資策會 入圍美國百大科技獎

2019-10-29 02:12

Google增資260億 投審會准了

2019-10-29 00:06

三星重啟記憶體投資 提前卡位

2019-10-29 00:01

三星記憶體擴產 台廠警戒

2019-10-28 23:54

蘋果傳五新品搶市 台系鏈受惠

2019-10-28 23:45

搶耶誕節商機 品牌廠大拚場

2019-10-28 23:33

三星記憶體擴產 DRAM業界緊盯庫存變化

2019-10-28 23:33

史無前例！三星手機委託陸廠代工

2019-10-28 23:33

策略經營／虹冠電董座蔡高忠創新產品 幫客戶加值

2019-10-28 01:26

3大產品線發威 群光9月營收連2個月創高

2019-10-07 18:58

新光音樂廳盛大開幕 引進台灣首部史坦威新款名琴

2019-10-25 00:00
看更多

熱門文章

董座親駕！星宇首架新機抵台 塔台應對讓網友哭成一片...

2019-10-28 21:44

新制勞退前8月猛賺1,876億元創新高 明年大分紅！

2019-10-29 11:33

台積電格芯侵權訴訟圓滿落幕！全球專利交互授權

2019-10-29 06:28

K董駕星宇新機抵台 張國煒憑什麼成為台灣最夯網紅董事長？

2019-10-29 15:39

張國煒：星宇2021年大爆發 機隊將達12架

2019-10-29 00:09

中市開罰中火為何另闢「水戰場」？ 背後有這名揪空汙悍將

2019-10-29 00:32

全台千萬勞工他最強 勞退帳戶一年分紅110萬

2019-10-29 11:06

國籍航空 將添六航線

2019-10-29 00:09

超殺！公股銀搶客瞄準年收百萬專業人士 房貸利率降到1.56%

2019-10-28 23:31

州官放火！台中市長盧秀燕痛批：國營事業帶頭汙染

2019-10-29 10:00

史無前例！三星手機委託陸廠代工

2019-10-28 23:33

蘋果傳五新品搶市 台系鏈受惠

2019-10-28 23:45

日圓貶 工具機、矽晶圓廠憂

2019-10-28 23:41

尹衍樑之子接南山人壽代董座 顧立雄在考慮親自面試

2019-10-29 11:50

租屋族也能保火險 一定要這樣保才能有理賠

2019-10-29 09:00

三星記憶體擴產 台廠警戒

2019-10-28 23:54

尚志派息590元 大同31億落袋

2019-10-29 00:13

台積電格芯侵權訴訟圓滿落幕！全球專利交互授權

2019-10-29 07:48

中火停機恐爆衝擊…天價罰單 換留校察看

2019-10-29 00:16

中市抗空汙祭第2招減生煤 台電：突減496萬噸如何因應？

2019-10-29 11:47

海關新措施明年上路 加強查核淘寶蝦皮進口貨物

2019-10-28 21:13

中菲行組織變革 不設CEO

2019-10-29 00:27

聰明節稅這樣做！專家告訴你「夫妻土地贈與」那些事

2019-10-29 17:45

日圓重貶 工具機業哀號：只有挨打的份

2019-10-28 23:47

開發金董事會成員 敲定

2019-10-29 00:18

資金匯回 申請金額衝158億

2019-10-28 23:38

2千免稅有漏洞 淘寶、蝦皮貨品明年起嚴查

2019-10-28 23:55

中火遭重罰 環團批：錢從左袋換右袋

2019-10-29 00:20

連9顆黃藍燈！景氣疲弱 擴及勞動市場

2019-10-28 23:50

發電廠放流水多次超標…中火改善期 倒數2個月

2019-10-29 00:17

銀行搶日圓貶值商機 換匯享好康

2019-10-28 23:40

Google增資260億 投審會准了

2019-10-29 00:06

百大管理學碩班 台三校上榜

2019-10-29 00:07

政策轉彎 公司名義補習班免營業稅

2019-10-29 00:03

淘寶台灣上線 稅都跑不掉

2019-10-28 22:50

遭重罰6,000萬 台電：台中電廠12月前放流水不外排

2019-10-29 12:11

三星重啟記憶體投資 提前卡位

2019-10-29 00:01

智財、商業法院合併 過頭關

2019-10-28 22:51

「拚經濟、上緊發條」 陳其邁宣布兩大好消息

2019-10-29 18:54

三星記憶體擴產 DRAM業界緊盯庫存變化

2019-10-28 23:33
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top