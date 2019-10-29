技嘉接獲5G小型基地台訂單 2020伺服器出貨持續爆發

2019-10-29 19:58 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蕭君暉 ／即時報導



技嘉新接獲5G小型基地台(small cell)伺服器訂單，成為推升2020業績成長的主要動力，預期該公司伺服器產品營收，將延續2019年成長力道，2020年再成長20%以上，至於顯示卡則靜待明年輝達(NVIDIA)推出的新產品效應，主機板則要看英特爾未來在中央處理器供貨的情況。

技嘉今（29）日參加券商舉辦的法人座談會，該公司表示，2019年第3季三大產品線，主機板、顯示卡與伺服器，不論是從年增或季增的角度，都是成長，推升第3季整體出貨量達到310萬片/台，季增10%，將使得第3季毛利率優於第2季。

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其中2019年第3季顯示卡出貨量95萬至100萬片之間，季增25%，帶動平均單價與毛利提升。伺服器也因為第2季低基期較低，推升第3季營收成長55%，毛利持穩。整個第3季在板、卡與伺服器都有不錯成長。第3季營收比重，主板占30至45%，顯示卡占40至45%，伺服器占20%。

至於2019年，主機板將出貨1,150萬片，較去年持平。顯示卡今年將出貨330至340萬片，衰退13.5%，主要是去年有挖礦商機，今年沒有，恢復正常。至於伺服器今年營收將成長22%至23%。

展望2020年，在伺服器方面，技嘉表示，該公司這兩年做得不錯，主要出貨資料中心雲端伺服器，以及地端伺服器，並以雲端表現最佳，2020年會加入5G小型基地台的新事業，成為推升伺服器成長的另一個引擎，由於5G在未來幾年持續成長，將推升技嘉的伺服器產品不斷增長，預期再成長20%以上應該沒有問題，在規模擴大之下，毛利率也將跟著提升。

在主機板方面，由於英特爾10奈米製程沒很順利，供應吃緊，使得主機板出貨要看英特爾未來供貨狀況，至於顯示卡，隨著輝達推出新產品，在新品效應之下，可望推升2020年出貨量持續增長。