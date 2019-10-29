台積與格芯達成全球交互授權 為哪樁？

2019-10-29 19:34 經濟日報 記者 經濟日報 記者 簡永祥 ／台北報導



半導體晶圓代工公司格芯。 聯合報系資料照片 分享 facebook 台積電和格芯專利戰交火，論規模和實力，台積電遠優於格芯，但雙方最後達成全球專利交互授權協議，引起熱議。熟知內情的消息人士表示，台積電的法律團隊絕對有打贏官司的實力，為顧全客戶生意不會受專利訴訟干擾，因而「讓步」，讓官司提前和諧落幕。

至於專利交互授權，不具名消息人士強調，雖然雙方未言及授權費，但台積電與格芯僅在專利交互授權，並不包括技術授權。

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換句話說，格芯在開發半導體製程技術時，若碰觸到台積電專利，在專利交互授權下，台積電不會提告，同樣的情況，格芯也不會向台積電提告，但開發過程中，格芯不能使用台積電的技術，一旦觸及台積電的技術，台積電還是能提告。

法律專家指出，兩家公司專利交互授權，需建立在彼此的智慧財產「門當戶對」，且雙方也要有平等互惠的共識上。就台積電而言 ，過去五年投人數百億美元的研發經費，而且製程已推進至5奈米即將量產，明年邁向3奈米研發，未來還會往2奈米，甚至1奈米前進。

面對格芯控告台積電侵犯其16項專利，台積電雖是被動式回擊，但短暫交火不到二個月，雙方以庭外和解、達成現在及未來10年的全球專利交互授權收場，不禁讓人認為這不等於給格芯使用台積電先進製程的機會，若以交互授權而言，格芯算是占了較大便宜。

但到底誰占便宜，台積電和格芯都不願透露雙方簽署的協議內容。

不過，雙方今天的聲明稿中，格芯由執行長Thomas Caulfield署名說明；台積電則以副總經理暨法務長方淑華出面說明，從位階的安排上，給格芯保留顏面的成分居大。如果是這因素，也可看出台積電反擊的砲火，讓格芯感受到強大的壓力，因此適時收場，可保留美名。

半導體業界人士認為，格芯目前的財務和研發能量，遠落後台積電，即使有了台積電專利，也無力追趕。台積電應也考量，雙方和解，專利交互授權，可省去客戶被捲入及後續不斷纏訟的困擾，也避免冗長訴訟及龐大律師費用。