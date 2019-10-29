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台廠第4季TV出貨估822萬台 50吋以上占比首逾五成

2019-10-29 18:52經濟日報 記者張義宮／即時報導

台廠2019年第3季TV出貨量為739萬台，季增僅3.2%，且較2018年同期衰退13.3%，整體而言旺季效應並不明顯，美國對陸產TV加徵關稅也帶來負面影響。DIGITIMES Research分析師羅惠隆預期第4季在旺季效應帶動下，台廠TV出貨量將季成長11.2%，但年衰退將達15.3%。

第3季北美占台廠出貨比重小幅攀升到39.5%，主因Vizio提高釋台訂單比重；台廠對亞洲市場出貨降至28.9%，遠低於2018年同期的36.5%，主因鴻海不再執行天虎計畫。以尺寸來看，第3季台廠50吋以上出貨占比逼近5成，亦排擠40至49吋需求。至於4K機種比重，第3季則首度突破五成。

台廠出貨排名方面，第3季前二大冠捷與鴻海加總出貨比重由上季60.5%大幅增為67.5%，其中以鴻海成長較顯著；群創與瑞軒易位，分別成為第三名與第四名。

展望第4季，50吋以上機種加總出貨將超過五成；在Sony訂單帶動下，預期日系客戶將超越歐美系客戶，成為台廠最主要代工對象；台廠出貨方面，冠捷與泛鴻海差距將不到40萬台。

鴻海冠捷
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