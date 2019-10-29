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電信業提執照超額標金回歸5G應用 交通部、NCC允爭取

2019-10-29 18:51經濟日報 記者楊文琪／即時報導

台灣電信產業發展協會偕同五大電信業者，今（29）日受邀至交通部參加5G會議。據與會者轉述，交通部初步說明5G頻譜釋照先期規劃，與電信業者凝聚共識。電信業者在會中也具體建議，若執照超出400億元底標，應回歸5G生態，促進垂直應用，交通部長林佳龍與通傳會（NCC）主委陳耀祥在會中也正面回應，並表達「正當且可行」，後續將研議向行政院爭取。

據指出，5G執照釋出將於12月10日開標，交通部負責先期頻譜規劃整理，後續由通訊傳播委員會釋照與監理，整體頻譜政策仍待報行政院拍板定案。但據了解，5G第一波釋照的商用頻譜，集中4.5Ghz-5.0Ghz之間，頻寬約200M。專用（包含公用與企業專用）頻段預計移至4.9-4.8Ghz等中頻頻段，初估100M規模。第一波與第二波釋照預期將有近三年的時間差。

據了解，交通部10月9日就曾邀集台灣電信產業發展協會，以及中華電信、台灣大哥大、遠傳、亞太、台灣之星等五家電信業者召開會議，當時業者建議專用頻段應遠離商用頻段，這次會議獲得交通部及NCC獲得正面回應。

有電信業者指出，2013年4G釋照時，因為資訊不透明，導致同業天價搶標，最後成本只能轉嫁消費者，且不利垂直應用發展。業者表示，5G是扭轉台灣智慧生活的關鍵，交通部部長林佳龍提出以「國土規劃」概念整理頻段，並在釋照前與電信商充分討論，業者可依實際需求競標，提供價格合理的服務，讓國人受益，業界普遍都很肯定。

另外，多數電信業者也建議標金應供垂直應用服務使用，希望由交通部與NCC共同主導，回饋5G應用生態系，成為活水、促進開發更多生活應用服務。據轉述、林佳龍與NCC主委陳耀祥都認為，這項建議正當且可行，將向政院爭取。

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