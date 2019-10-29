面板減產影響 今年平面顯示器驅動IC用量負成長

2019-10-29 17:18 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ／即時報導



根據TrendForce光電研究（WitsView）最新觀察，受到面板出貨減少的影響，平面顯示器的驅動IC需求跟著下滑，2019年總用量的年成長率預估為負3.2%，是近年來首次出現負成長，預估2020年的成長空間也有限。

TrendForce研究副理李志豪表示，在中國10.5代線陸續放量後，面板供過於求壓力在今年達到高峰，加上中美貿易爭端導致產業震盪，終端裝置需求疲弱的狀況下也使得面板庫存升高。

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李志豪說，當面板價格跌破現金成本之後，面板廠透過大幅度減產來因應，驅動IC的需求自然也受到影響，目前觀察，今年驅動IC的總用量預估僅77.6億顆。

儘管2020年新產能的持續加入有望推升面板出貨，大尺寸各應用別面板也持續往高解析度邁進，但在窄邊框的趨勢下，大尺寸面板導入Gate on Array（GOA）技術的滲透率同步成長，使得Gate IC用量明顯收斂，一消一長之下也抵銷了驅動IC的成長力道。

車用面板和穿戴型裝置出貨的增加，將是少數可望帶動驅動IC需求成長的動能。TrendForce預估，2020平面顯示器的驅動IC總用量的年成長率將只有1.3%。