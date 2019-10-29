工研院：台廠宜掌握電子材料產業發展與提升自製率

2019-10-29 16:42 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李珣瑛 ／即時報導



工研院產科國際所舉辦的「眺望 2020產業發展趨勢研討會」，今 （29） 日邁入第6天，下半天登場的是電子材料專場。估計電子材料全球市場需求自2016年以來，每年規模皆超過1,100億美元，且需求持續成長中。工研院建議：台廠宜掌握電子材料產業發展與提升自製率。

工研院產科國際所表示，電子材料是高度客製化的產業，全球以日本為首，韓國與中國大陸均積極投入，台灣雖有許多全球排名前三大的電子產業，但電子材料產業的起步較元件產業的年代稍晚，以往電子元件生產用的上游關鍵材料大多以進口為主。受到材料自主化需求的激勵，近幾年電子材料產業才逐漸萌芽並開始站穩市場腳步。

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然而，電子材料技術也是進入障礙高、學習曲線長的產業，下游終端供應商為維持產品的穩定度，通常也非常重視品牌供應，加上材料生產技術層次高、認證期長，偏偏占終端產品成本比重低但又要求高穩定性，若不是從設計端認證，基本是不易被取代，部分客戶對材料選擇權較低，並且市場/技術資訊透明度較低，保守統計電子材料全球市場需求自2016年以來，每年規模皆超過1,100億美元，且需求持續成長中。

2019年美中貿易衝突，不僅將稀土材料推出成為一張強勁的談判王牌，同時也讓世人開始關注稀土材料對電子產業與其他相關領域的影響；日韓貿易紛爭更突顯電子材料的關鍵性與重要性。展望未來，世界各國開始對5G與AIoT磨刀霍霍的同時，掌握電子材料產業的發展與自製率的提升，才是台灣發展電子產業的整體優勢條件。

工研院產科國際所指出，在顯示器技術趨勢方面，LCD誕生50年，各廠商積極布局下世代顯示器技術並建構生態系維持競爭力，包含：折疊面板、量子點材料、噴墨印刷OLED、Micro LED、透明顯示器及微型顯示器等。

其中，由於OLED具有可撓性的優勢，在中小尺寸面板應用方面，材料逐漸朝向模材功能整合、厚度降低及可撓性發展；量子點材料則從現行LCD的量子點膜，逐漸轉向OLED及Micro LED的色轉換層發展。

噴墨印刷製程由於可降低OLED成本，近年備受關注，目前主要應用在10~40吋面板，但隨著製程技術及可溶性發光材料物性的提升，將逐步朝向55吋以上面板發展。

而Micro LED因具有優異性能，被視為下世代最有潛力的顯示器技術。台灣Micro LED的產業鏈完整，有機會發展相關技術與材料，但目前仍有許多技術瓶頸，例如：良率提升、巨量轉移等，尚待突破。