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K董駕星宇新機抵台 張國煒憑什麼成為台灣最夯網紅董事長？

改寫歷史新高！台積電股價衝298.5元新高 市值7.74兆元

徐旭東看好5G發展 能讓科技有所突破

2019-10-29 15:23經濟日報 記者黃靖文楊超丞／即時報導

5G頻譜競標預計12月啟動，2020年電信業者就能拿到5G執照，有機會讓台灣正式進入5G元年，遠東集團董事長徐旭東今(29)日在出席2019第六屆國際綠色智慧交通論壇時表示，5G涵蓋題材多，如人工智慧、物聯網、大數據等，但5G相關應用，還是得等建設完成才能使用。

5G物聯網遠東集團
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