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工研院估明年台灣電子零組件業產值 將年增3.1%

2019-10-29 14:45經濟日報 記者李珣瑛／即時報導

工研院產科國際所經理林澤民今（29）日表示，在5G手機換機潮、物聯網與整合AI功能新應用需求擴大以及新興技術驅動下，預估2020年台灣電子零組件產業產值將達1兆2,620億元，年增3.1%。

工研院產科國際所舉辦的「眺望 2020產業發展趨勢研討會」今 (29) 日邁入第6 天，上半天登場的是電子零組件與顯示器專場。林澤民以「展望全球零組件產業發展趨勢與新商機」為題發表演講。

林澤民指出，5G商用成功帶動第一波5G基地台、網路設備、手機及無線射頻前端等零組件新需求商機。2019年台灣電子零組件產業受到全球貿易戰引發之不確定因素影響微幅下滑2.7%，達1兆2,241億元。然而在5G手機換機潮、物聯網與整合AI功能新應用需求擴大以及新興技術驅動下，預估2020年台灣電子零組件產業產值將達1兆2,620億元，年增3.1%。

2019為5G商用元年，也帶動第一波5G基地台、網路設備、手機及無線射頻前端等零組件市場商機，而2020 5G手機換機潮將推動新一波的市場需求以提振手機銷售，成為PCB、天線、散熱元件與射頻前端零組件廠商營運成長的動能來源。

林澤民表示，全螢幕與可摺疊設計概念是2019年智慧型手機的產品顯學，幾乎所有品牌手機皆以全螢幕設計作為促銷的最主要訴求。預測至2020年將近68.8%的智慧手機，將會是採用全螢幕面板。技術創新的螢幕可折機定義並創造新市場區隔，引發新的市場機會，初期將以高階產品定位，並連結未來5G手機所需整合產品設計的適配性。預測至2025年將開創超過5,000萬支手機的市場需求。

因產品需重新設計，製造過程相當複雜，現今生產技術下難以達成，此新型態的產品亦影響零組件與供應鏈生態，包含材料、面板結構、整機機構、裝置、系統、UI/UX的重新設計等。工研院建議，台灣已具有良好的基礎，包括：可彎曲的電路板、可撓電極、偏光膜等相關軟性電子零組件，可藉此機會積極跟進、提升技術層次，搶得下一波高階手機市場的先機。預料螢幕可折手機商品化後可望為停滯成長的智慧型手機帶來新一波競局。

工研院預估，展望2020年，在5G應用帶動下，可望掀起一波5G電路板需求商機，產值規模可望成長3%達到6,723億新台幣，再創歷史新高水準。

另外，整合AI功能的邊緣感測應用方案產值將於2019年達到470億美元，並於2023年成長至799億美元，2018~2023產值CAGR將達14.8%水準。

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