宏達電攜手金門大學 打造首座混合實境暨電競場域
2019-10-29 14:02
經濟日報 記者何佩儒
／金門即時報導
宏達電（2498）今天宣布，與金門大學共同打造混合實境（MR）暨電子競技場域，金門大學將成為全國大專院校之中，第一所擁有虛擬實境（VR）、混合實境以及電子競技（eSport）三者整合的教育體驗中心的大學。
宏達電表示，此次虛擬實境與混合實境場域由VIVELAND及京承科技共同合作建置，配備精準眼球追蹤技術的頭戴式顯示器VIVE Pro Eye，導入最新的混合實境、震動地板技術與宏達電自製電競遊戲「英雄防線：勇士們」，期吸引更多年輕學子投入未來科技創新的行列。
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宏達電VIVE虛擬實境部門副總經理李文材指出，VIVELAND虛擬實境樂園已成功建立VR樂園的營運模式，由於虛擬實境與相關領域人才的培育刻不容緩，除在台灣本島北、中、南培育人才，也開始提供全方位整合方案，與金門大學一同深化虛擬實境與相關領域人才的養成。未來將持續與金門大學合作，提供最新、最尖端的科技，更一步深化長期產學合作，讓金門發展更具競爭力。
金門大學校長陳建民表示，金門大學希望成為金門相關產業的研發與教學中心，透過最尖端的虛擬實境科技與地方產官學的合作，也為金門的健康、電商、觀光、電子競技等各領域帶來更多創新與交流。透過此中心的建立，將培育出相關領域的專業人才、有效的加值與提升在地產業的相關應用。未來也希望導入政府相關資源並結合在地產業，針對如大數據、金融科技（Fintech）、智慧機器人等專業教室進行導入與建置，並應用到健康照護、跨境電商、觀光旅遊等金門發展相關產業。
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