發展智慧運輸 交通部將再投入50億做新五年計畫

2019-10-29 09:59 聯合報 記者 聯合報 記者 曹悅華 ／台北即時報導



電訊暨智慧運輸科技發展基金會與台灣永續能源研究基金會今天舉辦「2019第六屆國際綠色智慧交通論壇」，交通部長林佳龍致詞時說，2017年到2020年四年間投入30億發展智慧運輸，目前也已匡列50億元，要啟動新的五年計畫。

林佳龍說，該論壇集中在5G車聯網的發展，台灣在2020年進入5G商轉時代，是智慧生活新的開始。交通部郵電司會跟通訊傳播委員會密切配合，政府有很多功能要透過未來5G應用提升，公共安全、災害防用甚至偏鄉服務。他說，5G還在實驗階段，鼓勵大家投入，商機無窮。

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林佳龍說，交通部近年有兩個較重要的實驗創新，一是頻譜的利用機制，有38個實踐場域提供給各界應用。還有無人載具實驗創新條例，有76個地區提供。

他指出，過去交通部在頻譜規劃的角色有點萎縮，所以他上任後，跟行政院建議要有頻譜政策，「頻譜就好像土地，要讓開發者清楚未來藍圖，看要如何租屋或是應用」。今天中午會邀請五家電信公司，報告初步規畫方向，以開放自由的方式，提供溝通平台。林佳龍說，5G設備商用市場成熟度決定很多投資價格跟風險，政府角色之一就是訂好遊戲規則，讓大家憑本事競爭。

林佳龍表示，除了頻譜政策，智慧運輸的發展也很重要，要跟產學研合作。他說2017年到2020年四年間投入30億發展智慧運輸。交通部還要啟動新的五年計畫，匡列50億元，發展新的智慧運輸。

林佳龍說，不管智慧運輸、綠色運輸都是人本交通，每個公民可以決定如何使用。車聯網部分，交通部跟三個大學合作，提升交通安全。

台灣永續能源研究基金會董事長簡又新致詞表示，論壇宗旨呼應聯合國永續發展目標Goal 8「就業與經濟成長」、 Goal 9「工業、創新基礎建設」及Goal 11「永續城市」；期望整合各界能量，共創綠色低碳智慧交通新未來。

他說，5G將於明年進入商用階段，其具備高頻寬、高密度、及低延遲、節省能源等優良特性，可乘載智慧物聯多元應用服務，可望帶動包含智慧醫療、智慧工廠、自駕車、無人機、智慧城市等各種創新應用的蓬勃發展，帶來龐大商機，並將驅動產業升級，再創台灣新經濟。

簡又新說，5G發展將顛覆汽車產業鍊及交通管理現況。5G網路的傳輸比4G快10倍，同時具備低延遲性、節省能源等特性，行政院特別核定智慧運輸系統發展建設計畫，希望將5G技術優勢應用在自動駕駛，打造一套安全便利的智慧交通解決方案。未來在駕駛安全、大數據資料處理與管理等領域，與自動駕駛車製造商攜手合作，將可共創未來全新汽車市場。

該論壇主題為「從5G車聯網基礎建設，再創台灣新經濟」，聚焦數位基礎建設的發展到智慧交通法規制定，探討5G、AI、無人車與車聯網之應用、技術和趨勢等。