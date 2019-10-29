親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報
530退休方程式

台積電格芯侵權訴訟圓滿落幕！全球專利交互授權

發展智慧運輸 交通部將再投入50億做新五年計畫

2019-10-29 09:59聯合報 記者曹悅華／台北即時報導

電訊暨智慧運輸科技發展基金會與台灣永續能源研究基金會今天舉辦「2019第六屆國際綠色智慧交通論壇」，交通部長林佳龍致詞時說，2017年到2020年四年間投入30億發展智慧運輸，目前也已匡列50億元，要啟動新的五年計畫。

林佳龍說，該論壇集中在5G車聯網的發展，台灣在2020年進入5G商轉時代，是智慧生活新的開始。交通部郵電司會跟通訊傳播委員會密切配合，政府有很多功能要透過未來5G應用提升，公共安全、災害防用甚至偏鄉服務。他說，5G還在實驗階段，鼓勵大家投入，商機無窮。

林佳龍說，交通部近年有兩個較重要的實驗創新，一是頻譜的利用機制，有38個實踐場域提供給各界應用。還有無人載具實驗創新條例，有76個地區提供。

他指出，過去交通部在頻譜規劃的角色有點萎縮，所以他上任後，跟行政院建議要有頻譜政策，「頻譜就好像土地，要讓開發者清楚未來藍圖，看要如何租屋或是應用」。今天中午會邀請五家電信公司，報告初步規畫方向，以開放自由的方式，提供溝通平台。林佳龍說，5G設備商用市場成熟度決定很多投資價格跟風險，政府角色之一就是訂好遊戲規則，讓大家憑本事競爭。

林佳龍表示，除了頻譜政策，智慧運輸的發展也很重要，要跟產學研合作。他說2017年到2020年四年間投入30億發展智慧運輸。交通部還要啟動新的五年計畫，匡列50億元，發展新的智慧運輸。

林佳龍說，不管智慧運輸、綠色運輸都是人本交通，每個公民可以決定如何使用。車聯網部分，交通部跟三個大學合作，提升交通安全。

台灣永續能源研究基金會董事長簡又新致詞表示，論壇宗旨呼應聯合國永續發展目標Goal 8「就業與經濟成長」、 Goal 9「工業、創新基礎建設」及Goal 11「永續城市」；期望整合各界能量，共創綠色低碳智慧交通新未來。

他說，5G將於明年進入商用階段，其具備高頻寬、高密度、及低延遲、節省能源等優良特性，可乘載智慧物聯多元應用服務，可望帶動包含智慧醫療、智慧工廠、自駕車、無人機、智慧城市等各種創新應用的蓬勃發展，帶來龐大商機，並將驅動產業升級，再創台灣新經濟。

簡又新說，5G發展將顛覆汽車產業鍊及交通管理現況。5G網路的傳輸比4G快10倍，同時具備低延遲性、節省能源等特性，行政院特別核定智慧運輸系統發展建設計畫，希望將5G技術優勢應用在自動駕駛，打造一套安全便利的智慧交通解決方案。未來在駕駛安全、大數據資料處理與管理等領域，與自動駕駛車製造商攜手合作，將可共創未來全新汽車市場。

該論壇主題為「從5G車聯網基礎建設，再創台灣新經濟」，聚焦數位基礎建設的發展到智慧交通法規制定，探討5G、AI、無人車與車聯網之應用、技術和趨勢等。

國立交通大學華邦講座教授林一平、經濟部技術處技術長張麗鳳、遠傳電信總經理井琪、遠通電收執行董事兼總經理張永昌有四場主題演講，另有十場專案報告。國內外專家代表與會討論，共計200餘位各界人士參加。

交通部長林佳龍今天出席「2019第六屆國際綠色智慧交通論壇」。記者曹悅華／攝影
交通部長林佳龍今天出席「2019第六屆國際綠色智慧交通論壇」。記者曹悅華／攝影
分享

5G林佳龍
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

史無前例！三星手機委託陸廠代工

2019-10-28 23:33

資策會 入圍美國百大科技獎

2019-10-29 02:12

Google增資260億 投審會准了

2019-10-29 00:06

三星重啟記憶體投資 提前卡位

2019-10-29 00:01

三星記憶體擴產 台廠警戒

2019-10-28 23:54

蘋果傳五新品搶市 台系鏈受惠

2019-10-28 23:45

搶耶誕節商機 品牌廠大拚場

2019-10-28 23:33

三星記憶體擴產 DRAM業界緊盯庫存變化

2019-10-28 23:33

台灣夏普擬提高對震旦電信持股 納入子公司

2019-10-28 14:09

外資上週買超鴻海最多 賣超友達居冠

2019-10-28 14:03

兩岸客戶分流 誠美材昆山新產線2020年首季量產

2019-10-28 13:31

台積電強化版5奈米基礎IP 新思第4季開始供應

2019-10-28 13:24

晶豪科矽力-KY海華報喜 搶進百度智慧音箱供應鏈

2019-10-28 12:37

Q3財報好壞參半 美股期指這樣操作

2019-10-28 12:16

美光 發表最新企業級和消費級SSD

2019-10-28 12:08

5G射頻基地台測試助攻 法人估精測目標價破千元

2019-10-28 12:07

Q4新品到 板卡廠延續動能

2019-10-28 12:05

韓面板廠第3季大虧 台廠法說見真章

2019-10-28 11:46

穩懋第3季獲利創新高 3外資上修目標價

2019-10-28 11:37

聯發科高性價比晶片發威 第四季營運淡季不淡

2019-10-28 11:28

策略經營／虹冠電董座蔡高忠創新產品 幫客戶加值

2019-10-28 01:26

3大產品線發威 群光9月營收連2個月創高

2019-10-07 18:58

新光音樂廳盛大開幕 引進台灣首部史坦威新款名琴

2019-10-25 00:00
看更多

熱門文章

董座親駕！星宇首架新機抵台 塔台應對讓網友哭成一片...

2019-10-28 21:44

影／張國煒親駕回台 星宇航空首架飛機降落桃機

2019-10-28 14:04

日圓換匯價下探五個半月新低 換10萬日圓省台幣1,850元

2019-10-28 10:58

中市開罰中火6000萬元！3座放流水口都超標逾20倍

2019-10-28 10:26

台積電格芯侵權訴訟圓滿落幕！全球專利交互授權

2019-10-29 06:28

中市開罰中火為何另闢「水戰場」？ 背後有這名揪空汙悍將

2019-10-29 00:32

張國煒：星宇2021年大爆發 機隊將達12架

2019-10-29 00:09

國籍航空 將添六航線

2019-10-29 00:09

蘋果傳五新品搶市 台系鏈受惠

2019-10-28 23:45

史無前例！三星手機委託陸廠代工

2019-10-28 23:33

日圓貶 工具機、矽晶圓廠憂

2019-10-28 23:41

政策大轉彎！公司組織補習班 免課營業稅

2019-10-28 18:20

Google增資260億元 投審會准了

2019-10-28 17:35

超殺！公股銀搶客瞄準年收百萬專業人士 房貸利率降到1.56%

2019-10-28 23:31

塗銷抵押浪擲4億？黃國昌痛批土銀

2019-10-28 15:05

台積電格芯侵權訴訟圓滿落幕！全球專利交互授權

2019-10-29 07:48

聯發科高性價比晶片發威 第四季營運淡季不淡

2019-10-28 11:28

張國煒開心親駕星宇首架新機 A321neo中午抵台　

2019-10-28 15:39

台糖畜殖場首例放流水全回收 年省200萬肥料費

2019-10-28 16:11

三星記憶體擴產 台廠警戒

2019-10-28 23:54

中火逃過停機 環團失望「重罰只是政府把錢換口袋放」

2019-10-28 11:53

中火停機恐爆衝擊…天價罰單 換留校察看

2019-10-29 00:16

代理投保未確實審閱 金管會開罰2家業者共80萬

2019-10-28 12:38

尚志派息590元 大同31億落袋

2019-10-29 00:13

國壽攜手國泰世華 首推API網銀身分認證

2019-10-28 14:40

海關新措施明年上路 加強查核淘寶蝦皮進口貨物

2019-10-28 21:13

發電廠放流水多次超標…中火改善期 倒數2個月

2019-10-29 00:17

Google來台第二波增資260億元 投審會批准

2019-10-28 18:15

韓國仁川航班重新分配 台虎搶到進軍首爾

2019-10-28 18:51

中火廢水硼超標4機組恐遭停工 曾文生：供電穩定受影響

2019-10-28 10:26

資金匯回 申請金額衝158億

2019-10-28 23:38

台積電強化版5奈米基礎IP 新思第4季開始供應

2019-10-28 13:24

中菲行組織變革 不設CEO

2019-10-29 00:27

日圓重貶 工具機業哀號：只有挨打的份

2019-10-28 23:47

超商雙雄 激戰微支付市場

2019-10-28 14:44

租屋族也能保火險 一定要這樣保才能有理賠

2019-10-29 09:00

開發金董事會成員 敲定

2019-10-29 00:18

連9顆黃藍燈！景氣疲弱 擴及勞動市場

2019-10-28 23:50

排放水硼超標挨罰6千萬元 台電：中市府為罰而罰

2019-10-28 11:53

韓面板廠第3季大虧 台廠法說見真章

2019-10-28 11:46
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top