訊連五大成長指標 2020持續看好

2019-10-28 20:11 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蕭君暉 ／即時報導



訊連今（28）日公布2019年第3季稅後純益1.42億元，季增63.6%，年增約1.08倍，是2016年以來單季新高，第3季每股純益(EPS) 1.69元，董事長黃肇雄表示，第4季與明後年業績持續成長，成長五大指標，分別為人臉辨識、PC訂閱模式、支援iOs平台、支援Mac平台，以及轉投資玩美移動對訊連業外收益的貢獻。

訊連今天舉行法說會，該公司子公司 CyberLink.Com 先前公告處分美國的投資性不動產，2019第3季認列業外處分收益約 308 萬美元 (約新台幣 9,593 萬元)，挹注財報表現，加上轉投資玩美移動，虧損持續收斂，訊連第3季認列玩美的損失縮小到345.7萬元，推升獲利大幅成長。

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訊連2018年認列玩美移動約 7000 萬元虧損，2019年上半年認列虧損約 4000 萬元，2019第2 季單季認列虧損金額縮減至 1600 萬元，虧損幅度逐步收斂，且第 3 季認列虧損金額更不到 350 萬元。

訊連2019前3季營收 10.53 億元，年減 10.6%，毛利率 87.3%，年減 1.1 個百分點，營益率 17.8%，年減 9.1 個百分點；稅後純益 2.88億元，年增 15.8%，每股純益 3.44 元。

黃肇雄指出，在阿里巴巴策略性入股後，玩美移動的虛擬上妝技術，已導入阿里巴巴的天貓與淘寶平台，在阿里巴巴加入投資下，有助擴增業績，看好玩美移動營運離損平點不遠，「好日子快到了」。

在人臉辨識方面，他說，訊連也導入車牌辨識系統，並與警政系統及保全業合作，目前已經簽了幾個大案子，預期在2020年下半年到2021年，會有比較強的成長力道，訊連成功轉型為AI公司。

至於PC轉訂閱模式，他說，預估2019年底活躍訂閱人數將達5.8萬人，到10月已超過5萬人，預期第4季會超過5.8萬人，預期這其中會有65%的重新訂閱，將使得訊連在2020年，至少產生200萬美元的循環性營收。

至於支援iOs平台的產品，按計畫在2019年底上線，至於支援蘋果麥金塔的產品，預定2020年底上線。