富達：大陸擁有大數據優勢 在工業4.0時代可望勝出

2019-10-28 18:58 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張瀞文 ／即時報導



富達國際基金經理人馬磊看好中國大陸自動化，因為中國擁有大數據的優勢。未來的經濟發展會基於數據，如果企業更有能力管理數據，就會是高成長的企業。此外，他還看好消費、工業、醫療保健、資訊科技等產業的投資機會。

馬磊表示，以自動化的發展進程來說，在工業1.0及2.0時代，中國技術落後。到工業3.0時代，中國已趕上進度。但在工業4.0，也就是資訊/營運匯流、自動機器人、大數據/數據分析、物聯網、數位化普及/雲端、機器學習、人工智慧等領域，中國可望領先，因為中國擁有大數據的優勢。

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馬磊說，中國的自動化準備水準位居全球12，中國的自動化準備指數達67.1，僅次於南韓、德國、新加坡等11個成熟市場。中國在勞動市場政策這方面獲得「先進」的評級，排名第七，部分原因是中國為大學畢業生就業提供強力的政策支援。

馬磊分析，中國自動化發展，有數項推動因素。其中，人口結構的變化是長期關鍵結構性因素。中國平均工資持續上漲，加上勞動人口減少，從2017年的8億人口預測到2025年降到7.1億人，都成為推動自動化快速發展的因素。

大學畢業生人數增加，也是有利因素。大學應屆畢業生人數在2009年只略高於500萬人，但到2017年已超過700萬人。此外，製造商購買機器人系統成本持續下滑，特別是在程式設計及安裝等系統工程方面。

馬磊指出，中國推出巨額補貼及稅收優惠措施，並且鼓勵在地化生產，也是支撐自動化發展的重要動力。以半導體來說，有減稅、研發資金補貼、資本支出補貼、「擔保」損失等優惠。除了「高科技」產業以外，其他產業也能在自動化方面獲得獎勵。