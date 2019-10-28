中華電信攜手農委會 斥資百萬推護國神犬貼圖

2019-10-28 18:06 經濟日報 記者 經濟日報 記者 彭慧明 ／即時報導



中華電信「盡企業社會責任」，今（28）日攜手農委會發行以米格魯檢疫犬為主角的「護國神犬」LINE貼圖16款，市場評估，這項「企業社會責任」斥資超過百萬，明天起可在LINE平台下載。

農委會防堵非洲豬瘟入侵台灣，海關檢疫犬忙得不可開交，連連截獲危險的豬肉違禁品。雙方合作的貼圖也以「護國神犬」為主角，電信寶寶「亮相」占比不到一半。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

中華電信表示，近年除積極提升國內通信服務的品質外，並推動台灣5G發展，結合5G國產產品及創新應用服務提供緊急救災新模式，2017年攜手林務局啟動「天網計畫」，前進全台偏遠山區優化行動通訊品質；近期與雷虎科技合作開發「空中基地台系統」，透過無人機與4G/5G行動通訊網路，打造先進的防救災緊急通訊系統。

中華電信總經理郭水義表示，中華電信積極推動台灣通信技術的發展，與農委會對邊境防疫的重視與努力和相同，皆是需要長期耕耘的任務，亦同時秉持著守護台灣的理念，以提供民眾安全與美好的生活環境為使命。