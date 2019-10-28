中華電信攜手農委會 斥資百萬推護國神犬貼圖
2019-10-28 18:06
經濟日報 記者彭慧明
／即時報導
中華電信「盡企業社會責任」，今（28）日攜手農委會發行以米格魯檢疫犬為主角的「護國神犬」LINE貼圖16款，市場評估，這項「企業社會責任」斥資超過百萬，明天起可在LINE平台下載。
農委會防堵非洲豬瘟入侵台灣，海關檢疫犬忙得不可開交，連連截獲危險的豬肉違禁品。雙方合作的貼圖也以「護國神犬」為主角，電信寶寶「亮相」占比不到一半。
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中華電信表示，近年除積極提升國內通信服務的品質外，並推動台灣5G發展，結合5G國產產品及創新應用服務提供緊急救災新模式，2017年攜手林務局啟動「天網計畫」，前進全台偏遠山區優化行動通訊品質；近期與雷虎科技合作開發「空中基地台系統」，透過無人機與4G/5G行動通訊網路，打造先進的防救災緊急通訊系統。
中華電信總經理郭水義表示，中華電信積極推動台灣通信技術的發展，與農委會對邊境防疫的重視與努力和相同，皆是需要長期耕耘的任務，亦同時秉持著守護台灣的理念，以提供民眾安全與美好的生活環境為使命。
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