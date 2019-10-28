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香港秋燈展 逾百台廠搶兆元商機

2019-10-28 18:03經濟日報 香港訊

2019年第21屆香港國際秋季燈飾展，於10月27日起連4天在香港會議展覽中心舉行，經濟日報組織台灣優質照明廠商展團，展示各式家用、商業、最新LED照明產品、智能燈飾及環保燈飾等，將產業穩健的製造、組裝能力與先進資訊電子技術應用結合最新物聯網及智能照明科技，展現照明產業供應鏈競爭力，配合本報即時買主媒合服務點亮璀璨商機，帶領百餘家台灣廠商與其他2,700家全球企業搶占兆元商機。

為方便買家參觀採購，專區皆以特色、功能及應用範疇來劃分，「LED照明」展區匯集超過1,100家展商，展出LED照明及其他節能應用產品，迎合市場對節能燈具的持續需求，包含艾笛森、八亨、麗光、青暘、雷笛克、唯堡等38家展出。「名燈薈萃廊」呈獻超過650個國際燈飾品牌的創新燈具產品及照明技術，包括湯石、唯弘、世大、偉盛、利斯得等30家展出；其他展區還包括：「家居照明」、「商業照明」、「照明零組件」及「測檢及驗證服務」等。

據市場機構調查，僅LED照明市場2018市值已達1兆5,000億台幣，為回應物聯網及「互聯科技」的蓬勃發展、全球市場消費需求轉變，今年將智慧家居廊擴充並升格為「互聯生活‧智慧家居」展區，以全新面貌展示未來家居生活的智能燈具，並帶來眾多國際知名品牌的最新產品，包括歐普（Opple）、松下 （Panasonic） 以及飛利浦（Philips）等。為了不讓國際大廠專美於前，許多台灣廠商也紛紛展出最新智慧照明應用：例如明緯照明展出搭載戶外照明的XLG系列、XBG系列等。無論是近來備受注目的物聯網智慧照明，還是成長中的植物照明，明緯都能提供相應的電源產品，鼎晶科技結合工研院綠能所研發的OLED及無線控制技術，設計出完美光環鏡應用產品，偉盛的智慧燈能透過語音輸入控制燈具開關，青暘LED急救照明燈等讓高品質的MIT台灣燈具在各國特殊照明應用中，占有一席之地。

貿發局副總裁周啟良表示，受外圍經濟因素影響，貿發局積極為業界締造商機，組織全球80個買家團參觀兩項展覽，帶來約7,700名環球買家。此外展覽期間也舉行多場研討會，亦揭示產業新趨勢和機遇，助買家和展商獲得第一手市場資訊。

身為香港貿發局國際燈展的台灣獨家代理，本報組成規模龐大的台灣參展團前往本屆秋燈展，並吸引國內許多重量級業者參與，也讓台灣成為該展第二大的海外參展國。

此外，經濟日報亦派出專業的行銷及發行團隊，首兩日已服務超過180名國際買主採購需求，即時將第一手的買主需求以精準、獨家傳送給台灣參展商，本報旗下中經社於展會上發行的專業燈飾採購指南，亦獲現場國際買主熱烈索求，此USB電子書不僅提供國際買家完整豐富的產品資訊，更是台灣供應商尋求曝光、創造更多外銷績效的最佳利器。

台灣照明公會馮松陽理事長（前排右四），帶領台灣照明產業上下游廠商參與2019香港...
台灣照明公會馮松陽理事長（前排右四），帶領台灣照明產業上下游廠商參與2019香港國際秋季燈飾展
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