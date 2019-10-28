遠傳拉供應商夥伴 一起永續發展

2019-10-28 17:39 經濟日報 記者 經濟日報 記者 彭慧明 ／即時報導



遠傳電信今(28) 日舉辦2019供應商交流大會，由總經理井琪親自主持，今年以「寶衛地球、讓愛遠傳」為活動主軸，同時現場以直播方式邀請無法出席的廠商，號召百家供應商一同加入推動永續發展行列，並公布及頒獎表揚供應商永續評鑑結果，包括台灣愛立信、台灣諾基亞、台達電、敦陽科技、互動國際數位、華電聯網、東宜資訊、兆勁科技、宇智網通及聚碩科技共計10家供應商獲得「永續優良廠商」評等；台灣寶點科技、統一超商及鈞楷科技共3家廠商獲得「A級優良廠商」評等；宏碁資訊服務及立鼎工程獲得「CSR進步獎」。

遠傳電信總經理井琪表示，2018年遠傳接軌國際永續趨勢，對應聯合國永續發展目標(SDGs)，確立「2018-2025年永續策略藍圖」，串連成長力、創新力、關懷力、包容力、綠實力五大面向，將永續策略與企業營運結合，設定明確的中長期目標。遠傳在轉型升級的道路上，將發展5G的創新應用，善用企業核心專長，發揮資通訊產業的影響力，攜手供應商、員工、客戶等合作夥伴，更積極落實永續發展並以接軌全球永續發展趨勢為目標。

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今年9月發布的2019道瓊永續指數(DJSI)評選結果中，遠傳首度入選「道瓊永續世界指數」成分股，且連續第四年名列「道瓊永續新興市場指數」成分股，對於長期推動ESG的表現獲得國際的肯定。另外，供應鏈管理是推動企業永續發展的關鍵，遠傳目前合作的國內外供應商超過1,300家，期待攜手所有合作夥伴們朝經濟、社會與環境的永續發展目標前進。

為了落實供應鏈管理政策，今年再次與永續供應鏈專家-勤業眾信(Deloitte)進行第三方供應商永續評鑑，參考國際供應鏈永續管理相關標準，設計「供應商永續自評問卷」，分別從永續治理、供應商管理、環境管理、勞工權益及社會五大面向，共19類議題進行自評，今年以自評問卷執行永續評估的廠商共212家，評選出10家績優永續供應商，並邀請績優廠商提供經驗分享，強化與各合作廠商協同夥伴關係。另外，為促進綠色供應鏈之推動以支持遠傳「環境及社會友善計畫」，遠傳倡導供應商或其上下游廠商依據綠色採購準則進行採購；企業採購部門在決定採購標案時，亦會諮詢節能省電小組，將節能規格納入開標選項，並於每筆訂單建置追蹤機制。

為提升供應鏈多元性並擴大遠傳在ESG層面的影響力，持續推動供應鏈永續管理，邀請供應商填寫「供應商企業社會責任自主聲明書」，2018年共有340家新進供應商簽署「供應商企業社會責任自主聲明書」，簽署率達100%。在百大供應商部分，簽署「供應商企業社會責任自主聲明書」家數為95家，回覆率達95%，超過年度設定目標90%，並占年度總採購金額的88%。遠傳也透過線上溝通學習平台分享更多ESG的作法與訓練，提供供應商夥伴有最便利的溝通管道，增進彼此作業效率，共同努力擴大推動企業社會責任。